 سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام ﻿
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سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 10:08 سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام | اقتصاد
سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام
حصل سندباد بيتش ريزورت المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء على جائزة بيئية جديدة تتمثل في حصوله على green solutions awards 2018 في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام لجزأيها (t1b وtba).

شوف تيفي

 

حصل سندباد بيتش ريزورت المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء على جائزة بيئية جديدة تتمثل في حصوله على green solutions awards 2018 في فئتي الصحة والراحة والجائزة الكبرى للبناء المستدام لجزأيها (t1b وtba).

وحسب بلاغ صادر عن شركة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الأربعاء، فإن سندباد بيتش ريزورت تمكن من إبراز خصائصه الجوهرية والمتعلقة بجودة بيئية عالية مع انخفاض معدل المساحات المبنية مقارنة بالمساحات الخضراء، التصميم البيومناخي للمباني، المغلف الحراري والصوتي الجيد، والمساهمة في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية إلى جانب الاستخدام الرشيد للموارد إذ تمنح هذه المميزات إمكانية توفير وحدات سكنية تضع استدامة المباني وصحة وراحة الملاكين المستقبليين في مقدمة أهداف المشروع.

هذا ومن خلال هذه الجوائز سيمثل سندباد بيتش ريزورت المغرب في (COP 24) لمنافسة مشاريع ابتكارية أخرى من بين 16 دولة بما في ذلك بلجيكا، الصين ، اسبانيا،فرنسا، إيطاليا ليكسمبورغ، ألمانيا,انجلترا، النمسا ، كولومبيا، الدنمارك،اليونان، اليابان،بولونيا،رومانيا وأوكرانيا.

تجدر الإشارة، إلى أن سندباد بيتش ريزورت فرع SOMED حصلت على لابل HQE الفرنسي مع درجة استثنائي في سنة 2017 ليؤكد إرادة منعشيه على التطور ضمن مقاربة تحترم المسؤولية المجتمعية والبيئية وإدماج نهج التنمية المستدامة.

 

‫شوف تيفي

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سندباد بيتش ريزورت جائزة اقتصاد سندباد

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سندباد بيتش ريزورت (المشروع البارز لكورنيش الدارالبيضاء) يحصل على جائزة بيئية جديدة في فئتي الصحة

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