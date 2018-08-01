سكوب.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن مباراة نهائي كأس العرش ﻿

علمت شوف سبور من مصادر مطلعة، أن مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيحتضن مباراة نهائي كأس العرش المزمع إجراؤه يوم 18 نونبر.

شوف سبور

علمت شوف سبور من مصادر مطلعة، أن مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيحتضن مباراة نهائي كأس العرش المزمع إجراؤه يوم 18 نونبر.

وأضافت مصادرنا، أن السبب وراء إغلاق مركب الأمير مولاي عبد الله راجع للصيانة التي يخضع لها ليكون في مستوى هذا الحدث السنوي.

وكشفت ذات المصادر، أن السبب وراء تغيير مكان إجراء مباراة نصف النهائي بين الرجاء ووداد فاس إلى مدينة طنجة بدلا من مركب الأمير مولاي عبد الله راجع للصيانة والإصلاحات التي سيخضع لها على مستوى العشب والمرافق.

جدير بالذكر، أن الرجاء سيلاقي نظيره الوداد الفاسي يوم السبت 3 نونبر بملعب ابن بطوطة بطنجة، بينما سيلاقي الوداد البيضاوي نهضة بركان يوم الجمعة 2 نونبر بملعب فاس .