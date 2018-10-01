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الصحراءالمغربية: دولة ''ترينيداد'' وتوباغو تؤيد مبادرة الحكم الذاتي

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 08:21 الصحراءالمغربية: دولة ترينيداد وتوباغو تؤيد مبادرة الحكم الذاتي | بوليتيك
الصحراءالمغربية: دولة ''ترينيداد'' وتوباغو تؤيد مبادرة الحكم الذاتي
أعربت دولة ''ترينيداد وتوباغو'' عن دعمها لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال جلسة مناقشة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شوف تيفي و.م.ع

أعربت دولة ''ترينيداد وتوباغو'' عن دعمها لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال جلسة مناقشة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ممثل جمهورية ''ترينيداد وتوباغو'' أن بلاده ''تشجع الأطراف على مواصلة المفاوضات بروح التوافق والالتزام الصادق، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف''.

كما ثمن مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2414 /2018 ، الذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية يقوم على التوافق، مشيدا بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، لاسيما مبادرة الحكم الذاتي التي تهدف إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصحراء المغربية ترينيداد وتوباغو

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