 ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي | دولي

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية | مجتمع

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية

حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع | حوادث و حقوق

حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات | دولي

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة | نت 2.0

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة | مجتمع

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 02:17 ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي | دولي
ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي
أعرب الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، عن قلقه حيال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب زيارته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

شوف تيفي وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، عن قلقه حيال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب زيارته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض، أمس الاثنين حول مصير خاشقجي: ''أنا قلق إزاء هذا الموضوع''، معربا عن أمله بالكشف عن حيثيات الموضوع بأقرب وقت، مضيفًا: “حاليًا لا أحد يعلم أي شيء حول الأمر”.

وتجنبت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، باستثناء تأكيدها أنها “تراقبه عن كثب”، في وقت قال فيه مدير تحرير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فريد هيات: “لو كانت أنباء مقتل جمال صحيحة، فهذا عمل فظيع، ولا يمكن تصوره”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب في وقت سابق، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته، مما اضطر السعودية إلى السماح للمحققين الأتراك بتفتيش قنصليتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أمريكا تركيا السعودية ترامب خاشقجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات | دولي

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات

القضية غادية وكتكبر.. غوتيريس يدخل على خط اختفاء الكاتب والمسؤول الحكومي السعودي السابق خاشقجي | دولي

القضية غادية وكتكبر.. غوتيريس يدخل على خط اختفاء الكاتب والمسؤول الحكومي السعودي السابق خاشقجي

بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية | دولي

بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية

أوروبا تدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية والرد الحازم حال تأكيد اغتيال خاشقجي | دولي

أوروبا تدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية والرد الحازم حال تأكيد اغتيال ''خاشقجي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المخابرات الجزائرية تعتقل صحافيا دون أمر قضائي بسبب مقال | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

المخابرات الجزائرية تعتقل صحافيا دون أمر قضائي بسبب مقال

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل | حالة خاصة

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية | قنوات أخرى

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل | خارج البلاطو

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل

﻿

آخر المستجدات

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي | دولي

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية | مجتمع

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.