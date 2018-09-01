ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي ﻿

أعرب الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، عن قلقه حيال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب زيارته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

شوف تيفي وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، عن قلقه حيال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب زيارته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض، أمس الاثنين حول مصير خاشقجي: ''أنا قلق إزاء هذا الموضوع''، معربا عن أمله بالكشف عن حيثيات الموضوع بأقرب وقت، مضيفًا: “حاليًا لا أحد يعلم أي شيء حول الأمر”.

وتجنبت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، باستثناء تأكيدها أنها “تراقبه عن كثب”، في وقت قال فيه مدير تحرير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فريد هيات: “لو كانت أنباء مقتل جمال صحيحة، فهذا عمل فظيع، ولا يمكن تصوره”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب في وقت سابق، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته، مما اضطر السعودية إلى السماح للمحققين الأتراك بتفتيش قنصليتها.