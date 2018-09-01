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للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 01:54 للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية | مجتمع
للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية
ينظم الأحد المقبل ، يوم بدون سيارة ، بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية ، وذلك من أجل التحسيس بخطورة تلوث الهواء ، الذي يكون مصدره العربات التي تشتغل بالمحركات.

شوف تيفي

ينظم الأحد المقبل ، يوم بدون سيارة ، بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية ، وذلك من أجل التحسيس بخطورة تلوث الهواء ، الذي يكون مصدره العربات التي تشتغل بالمحركات.

وذكرت جمعية ''دار البيئة''،الجهة المنظمة، في بلاغ لها، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا التنظيم يروم أيضا ، تكريس الوعي الجماعي بضرورة التحرك ضد التلوث الذي يحدثه تزايد حركة السير الخاصة بالسيارات، مع العمل على تحسين جودة الحياة من خلال جعل الفضاءات العمومية للمدينتين أقل تلوثا ، وكذا تمكين الراجلين ومستعملي الدراجات العادية من الاقتراب أكثر من الفضاء الحضري.

وخلال النسخة الثالثة لهذه المبادرة ذات الطابع البيئي المنظمة من قبل ''شبكة لجمعيات الدار البيضاء من أجل البيئة والتنمية المستدامة''، بمناسبة اليوم العربي للبيئة ، سيتم المنع التام لحركة السير بالنسبة للسيارات من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ، على مستوى عدة مناطق بالدار البيضاء والمحمدية .

ويشمل برنامج هذا اليوم أيضا أنشطة ذات طابع توعوي وتحسيسي ووقائي ، علاوة على نشاط إيكولوجي يشكل فرصة لإثارة الانتباه للمشاكل التي تتسبب فيها حركة السير الخاصة بالسيارات ، خاصة ما تعلق بانبعاث الدخان والغازات من عوادم السيارات ، وهو ما يتسبب في أضرار صحية تصيب القلب والشرايين والجهاز التنفسي .

 

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