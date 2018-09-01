 حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي | دولي

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية | مجتمع

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية

حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع | حوادث و حقوق

حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات | دولي

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة | نت 2.0

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة | مجتمع

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 01:20 حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع | حوادث و حقوق
حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 1931 آخرون، إصابة 78 منهم بليغة، في 1515 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 أكتوبر إلى غاية 7 أكتوبر الجاري.

شوف تيفي

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 1931 آخرون، إصابة 78 منهم بليغة، في 1515 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 أكتوبر إلى غاية 7 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و188 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و687 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و501 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و189 ألف و625 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4839 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5729 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 119 مركبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حرب الطرق المناطق الحضرية طرقات المملكة خلال أسبوع الحوادث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة

مرة أخرى....حي مولاي رشيد بالبيضاء يهتز على وقع جريمة مروعة | حوادث و حقوق

مرة أخرى....حي مولاي رشيد بالبيضاء يهتز على وقع جريمة مروعة

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار | حوادث و حقوق

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المخابرات الجزائرية تعتقل صحافيا دون أمر قضائي بسبب مقال | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

المخابرات الجزائرية تعتقل صحافيا دون أمر قضائي بسبب مقال

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل | حالة خاصة

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية | قنوات أخرى

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل | خارج البلاطو

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل

﻿

آخر المستجدات

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎ | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

الدرك الملكي بسبع عيون يطيح بعصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية الكبيرة‎

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تجمع سيلاك يجدد دعمه القوي للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي | دولي

ترامب يعرب عن قلقه بخصوص اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية | مجتمع

للمحافظة على البيئة...يوم بدون سيارة الأحد المقبل بالدار البيضاء والمحمدية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.