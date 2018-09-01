حرب الطرق تحصد 24 قتيلا في طرقات المملكة خلال أسبوع ﻿

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 1931 آخرون، إصابة 78 منهم بليغة، في 1515 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 أكتوبر إلى غاية 7 أكتوبر الجاري.

شوف تيفي

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 1931 آخرون، إصابة 78 منهم بليغة، في 1515 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 أكتوبر إلى غاية 7 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و188 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و687 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و501 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و189 ألف و625 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4839 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5729 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 119 مركبة.