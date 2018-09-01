 الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة ﻿
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الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 00:43 الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة | مجتمع
الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة
يشتكي العديد من سكان بعض أحياء مدينة الداخلة، من الانقطاعات المتكررة التي يعرفها الماء الصالح للشرب بصنابير الساكنة وسط منازلهم.

شــوف تيفي: يحيـى الغــليـظ

يشتكي العديد من سكان بعض أحياء مدينة الداخلة، من الانقطاعات المتكررة التي يعرفها الماء الصالح للشرب بصنابير الساكنة وسط منازلهم.

ويعرف كل من حي اكسيكيسات والمسجد وحي المسيرة 1 و2، انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، حوالي مرتين إلى ثلاثة مرات في اليوم، الأمر الذي يؤرق ساكنة المدينة، ويخلف لها حالة من الفوضى داخل منازلهم، بسبب عدم توفر الكمية الكافية للمياه التي تحتاجها الساكنة في اشغالها المنزلية اليومية.

وفي ذات السياق، أطلق عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ، حملة فيسبوكية يدعون من خلالها ساكنة الأحياء المتضررة من هذه الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، إلى ''مقاطعة'' المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك من خلال عدم أداء فواتير الشهور الأخيرة.

يشار، أن مدينة الداخلة، عرفت أواخر الشهر المنصرم، انقطاع تام للماء الصالح للشرب على كافة أحياء المدينة، لمدة أربعة أيام متتالية، وذالك بسبب انفجار أنبوب ماء تحت الأرض بحي النهضة، الأمر الذي خلف موجة عارمة من السخط لدى ساكنة المدينة.

وينهج المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب، سياسية صمّ الآذان، وعدم الاهتمام بشكايات المواطنين، ولا يعيرمسؤولي هذا المكتب أي اهتمام للساكنة، حيث أن أغلب المواطنين يشتكون من الخدمات المتردية التي يقدمها هذا المكتب، أهمها عدم توفير ماء صالح للشرب 100 فالمئة، زد على ذلك الفواتير الصاروخية التي تثقل جيوب المواطنين كل شهر.

ودائماً ما ينهج هذا المكتب سياسة اللامبالاة اتجاه الساكنة، بحيث بعد كل فضيحة أو انقطاع مفاجئ أو متكرر للماء، وكما حدث مؤخراً، حيث لم يكلف المكتب المذكور عناء تقديم أي توضيح أو اعتذار للساكنة عمالحقهم من خسائر مادية ومعنوية، جراء انقطاع الماء لمدة أربعة أيام متتالية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة الانقطاع الماء الصالح للشرب اخياء الداخلة غضب الساكنة

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