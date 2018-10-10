 نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات | دولي

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة | نت 2.0

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة | مجتمع

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة

نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر | بوليتيك

نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر

بالصورة..حضيو ولادكم..هذا جديد الحالة الصحية للطفلة كوثر التي ابتلعت سدادة قلم | مجتمع

بالصورة..حضيو ولادكم..هذا جديد الحالة الصحية للطفلة كوثر التي ابتلعت سدادة قلم

القضية غادية وكتكبر.. غوتيريس يدخل على خط اختفاء الكاتب والمسؤول الحكومي السعودي السابق خاشقجي | دولي

القضية غادية وكتكبر.. غوتيريس يدخل على خط اختفاء الكاتب والمسؤول الحكومي السعودي السابق خاشقجي

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام شهر صفر | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام شهر صفر

بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية | دولي

بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 00:21 نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر | بوليتيك
نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية مستمر
أعلن عضوان بحزب العدالة والتنمية في إقليم الرحامنة، تقديم استقالتهما من الحزب، بسبب ما اعتبروه حيفا يطالهم من بعض الأعضاء في الكتابة الجهوية، المتواطئة مع الكاتب الإقليمي، عبر اتخاذ قرارات

شوف تيفي

أعلن عضوان بحزب العدالة والتنمية في إقليم الرحامنة، تقديم استقالتهما من الحزب، بسبب ما اعتبروه حيفا يطالهم من بعض الأعضاء في الكتابة الجهوية، المتواطئة مع الكاتب الإقليمي، عبر اتخاذ قرارات احترازية، تحول دون الوصول لبعض مراكز القرار أو المشاركة في المؤتمرات المجالية.

وأكد عضو الحزب في الإقليم، العربي أنزال، في رسالته الموجهة للكاتب الإقليمي، أن تقديمه للاستقالة ليست لها علاقة بحزب البيجيدي، الذي يؤمن بأفكاره ومتشبع بها، وليست لديه أي مشاكل معه، وإنما الدافع الحقيقي وراء الاستقالة، يعود لخلافات مع الكاتب الإقليمي للحزب في الرحامنة، حيث يتخذ، بحسبه، إجراءات احترازية في حقه وفي حق عدد من زملائه، حتى لا يتمكنوا من لعب دور مهم في هيكلة الحزب في الإقليم.

وأضاف أنزال، أن ''تصرفات الكاتب الإقليمي غير مسؤولة والتي تنم عن تصفية حسابات شخصية، وكذا عن حقد دفين وكراهية يصرفها داخل الحزب بالاستغلال السئ والمبيت لقوانين الحزب وهياكله وتنظيماته ودعم الكاتب الجهوي له، بل والتنسيق المسبق معه''.

واعتبر أنزال المستقيل، في نفس الرسالة ، ''خضوع المسؤولين الإقليميين والجهويين للإملاءات الداخلية والخارجية، وظهور الطبقية في الحزب، والتنكر للمنجزات الهامة التي حققناها بهذا الإقليم، والتي مكنت الحزب من الفوز بمقعد بالبرلمان، ومقعد مجلس المستشارين، كلها أمور دفعتنا إلى تقديم الاستقالة''.

أيضا كان قد تقدم الكاتب المحلي للحزب بجماعة الجبيلات، يونس النويني في رسالة استقالته، أنه ''لأسباب موضوعية وذاتية، وبعد صبر كبير وتفكير طويل اتخذت هذا القرار بالعقل وغصة في القلب''، معلنا استقالته من جميع المسؤوليات الحزبية، والتشطيب على اسمه من لائحة الهيئات الموازية بشكل نهائي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرحامنة أحزاب البيجيدي استقالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كواليس التوافق على مرشح الاستقلال لمنصب رئيس مجلس المستشارين | بوليتيك

كواليس التوافق على مرشح الاستقلال لمنصب رئيس مجلس المستشارين

أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تختار قيوح مرشحا لرئاسة مجلس المستشارين وتوجس كبير من حمدي ولد الرشيد | بوليتيك

أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تختار قيوح مرشحا لرئاسة مجلس المستشارين وتوجس كبير من حمدي ولد الرشيد

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي | بوليتيك

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام | بوليتيك

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل | حالة خاصة
منذ 28 دقيقة

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية | قنوات أخرى

الساكنة ببني ملال تحاصر واحدا من أفراد عصابة إجرامية روعت أصحاب الدراجات النارية

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل | خارج البلاطو

تصريح قوي لصديق اللاعب الدولي السابق عبد الكريم الحضريوي..المسار ديالو كبير و كنتمنى ليه الشفاء العاجل

قصة مؤثرة لسجين سابق التقى بالملك محمد السادس خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء | حالة خاصة

قصة مؤثرة لسجين سابق التقى بالملك محمد السادس خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات | دولي
منذ 18 دقيقة

الأمم المتحدة: الجزائر طردت 35 ألف و598 مهاجرا نيجريا في ظرف أربع سنوات

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة | نت 2.0

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة | مجتمع

الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب يثير غضب ساكنة بعض أحياء الداخلة

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

وفاة تلمیذة في ظروف غامضة في إعدادية القدس بقلعة السراغنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.