القضية غادية وكتكبر.. غوتيريس يدخل على خط اختفاء الكاتب والمسؤول الحكومي السعودي السابق خاشقجي ﻿

طالب الأمين العام للأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء السعودية بـ''التعاون في التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، إثر زيارته قنصلية المملكة بمدينة

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طالب الأمين العام للأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء السعودية بـ''التعاون في التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، إثر زيارته قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من الشهر الحالي''.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك إلى أن ''غوتيريس يوافق تماما على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة تعاون السعودية وتركيا في التحقيقات الخاصة بالكشف عن اختفاء خاشقجي.

إلى ذلك عبر دونالد ترامب أمس الاثنين عن قلقه بخصوص اختفاء الكاتب السعودي خاشقجي، حيث أكد عدد من المتتبعين أن علاقات واشنطن والرياض ستنهار إذا ثبت أن الأخيرة كان لها يد في اختفاء خاشقجي.