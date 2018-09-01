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بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 23:41 بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية | دولي
بعد خاشقجي..المخابرات الجزائرية تختطف رئيس تحرير النهار الجزائرية
أعلنت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية أن رئيس تحرير موقعها الالكتروني الصادر باللغة االفرنسية (ألج 24)، إسماعيل جربال، تعرض للاختطاف أمس الثلاثاء، على يد عناصر من مصالح الاستخبارات من أمام مقرها

شوف تيفي

أعلنت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية أن رئيس تحرير موقعها الالكتروني الصادر باللغة االفرنسية (ألج 24)، إسماعيل جربال، تعرض للاختطاف أمس الثلاثاء، على يد عناصر من مصالح الاستخبارات من أمام مقرها بالجزائر العاصمة، حيث بثت المجموعة الإعلامية صورا لعملية الايقاف والتي يظهر فيها رجال تم تقديمهم على أنهم ينتمون لمديرية الشؤون الأمنية وهم بصدد إيقاف إسماعيل جربال.

وأوضحت القناة، أن جربال تعرض للاختطاف من طرف عناصر من مصالح الاستخبارات، دون أن تكون العدالة قد أصدرت مذكرة اعتقال في حقه.

وعبرت القناة عن أسفها إزاء ''هذا العمل الخطير غير المسبوق. والذي يعود بالجارة الشرقية إلى سنوات الاختطافات القاتمة والذي يأتي في الوقت الذي يشهد فيه البلد حالة شلل جراء أزمة متعددة الأبعاد''، حسب القناة.

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قناة الجزائر المخابرات التلفزيون اختطاف

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