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أوروبا تدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية والرد الحازم حال تأكيد اغتيال ''خاشقجي''

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 23:26 أوروبا تدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية والرد الحازم حال تأكيد اغتيال خاشقجي | دولي
أوروبا تدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية والرد الحازم حال تأكيد اغتيال ''خاشقجي''
دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة علاقاتها مع السعودية حال تأكدت الأنباء عن اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

شوف تيفي وكالات

دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة علاقاتها مع السعودية حال تأكدت الأنباء عن اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وأفادت قناة روسيا اليوم، ما قاله رئيس اللجنة، بيير أنطونيو بانزيري، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: من أن ''الصحافي جمال خاشقجي مدافع صارم عن حقوق الإنسان، وسبق أن أدان بصورة دائمة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وقد اختفى منذ أسبوع بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول''.

وتابع بانزيري: ''إنني أحث السلطات السعودية على كشف المعلومات عن مكان وجود خاشقجي، كما أدعو الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء فيه للرد الحازم ومراجعة علاقاتها مع الرياض، بما في ذلك مبيعات الأسلحة لها، في حال تأكدت الاستنتاجات المبدئية لأجهزة الأمن التركية حول اغتياله في مقر القنصلية السعودية''.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي أن ''اغتيال خاشقجي سيلحق أضرارا بسمعة السعودية في العالم أكثر من أشد مقالاته الصحفية''.

وأشار بانزيري إلى أن ''لجنة حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي تابعت بدقة حالة حقوق الإنسان في السعودية، إن كان قبل زيارتها إلى المملكة في أكتوبر 2017 أو بعد ذلك، ودعت بصورة متكررة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد، بينهم المدون السعودي والحائز على جائزة ساخاروف، رائف بدوي، والمدافعون عن حقوق المرأة''.

وشدد بانزيري في ختام البيان على أن ''تأكيد اغتيال جمال خاشقجي سيزيد من قلق البرلمان الأوروبي من الوضع في مجال حقوق الإنسان بالسعودية''.

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شوف تيفي السعودية أوربا علاقات حقوق الإنسان خاشقجي

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