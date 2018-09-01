نائبة رئيس بلدية ابن جرير تدخل السجن بسبب شهادة مزورة ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير أمس الإثنين، بأربعة أشهر سجنا نافذا في حق نائبة الرئيس السابق لمجلس بلدية بن جرير ، وعضوة مجلس جهة مراكش- آسفي ''ز.غ''، حسب ما كشفته يومية ''الأحداث المغربية''

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قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير أمس الإثنين، بأربعة أشهر سجنا نافذا في حق نائبة الرئيس السابق لمجلس بلدية بن جرير ، وعضوة مجلس جهة مراكش- آسفي ''ز.غ''، حسب ما كشفته يومية ''الأحداث المغربية'' ليوم غد الأربعاء.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد تم اكتشاف الأفعال المرتكبة من قبل المتهمة المذكورة، إثر شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة، اتهموا من خلالها الموقوفة التي كان موكولا إليها تدبير الشرطة الإدارية بإصدار شهادة إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، وهو الفعل الجرمي المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 353 من القانون الجنائي.

وتضمنت الشهادة حسب المصادر ذاتها أنه ''بتاريخ 23 نونبر 2011 تقول الشهادة أنه بناء على معاينة اللجنة المحلية المختلطة للبناية الكائنة بمركز المدينة قرب مجمع الصناعة التقليدي بابن جرير المقترحة كمؤسسة للتعليم الخصوصي نشهد أنها تستوفي جميع الشروط الصحية الضرورية، وأنها لا تشكل خطرا على سلامة تلاميذ المؤسسة، وتوجد في مكان ملائم بعيد عن السكان، وقد سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر بطلب منه للإدلاء بها عند الحاجة''.