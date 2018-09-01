حصري: مواطن مغربي يحكي تفاصيل زيارة الملك لمطعم أشهر طباخ بتركيا ﻿

كشف مواطن مغربي يقطن بتركيا وهو محب لنادي الوداد الرياضي وصديق للطباخ العالمي نصرت، أن الملك محمد سادس زار تركيا شهر غشت الماضي وتناول وجبة العشاء بمطعم قي ملكية نصرت.

شـــوف تيفي:



كشف مواطن مغربي يقطن بتركيا وهو محب لنادي الوداد الرياضي وصديق للطباخ العالمي نصرت، أن الملك محمد سادس زار تركيا شهر غشت الماضي وتناول وجبة العشاء بمطعم قي ملكية نصرت.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الملك الذي كان مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن أعجب كثيرا بالطبق الذي قدمه له نصرت مضيفا قوله:" نصرت حكى لي أن الملك طلب منه بلطف أن يحضر له طبق من اختياره..ولما تناول الملك وجبته أعجب كثيرا بما قدم له شأنه في ذالك شأن ولي العهد مولاي الحسن".



المصدر نفسه كشف أن الملك حضر للمطعم بدون برتوكول، مبرزا أنه التقط صورا للذكرى مع كل رواد المطعم وأدى شخصيا ثمن الفاتورة رغما عن مسؤولي المطعم.