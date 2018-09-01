وزارة يتيم تتكتم عن مصير عاملات الفراولة وهذا عدد ''الحراكات'' في إسبانيا ﻿

مازالت تداعيات عاملات الفراولة ترخي بظلالها، خصوصا بعدما راجت أخبار تعرضهم لاستغلال وتحرش جنسي في قلب إسبانيا، بعدما جاؤوا إليها لجني ''الفريز'' الإسباني.

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مازالت تداعيات عاملات الفراولة ترخي بظلالها، خصوصا بعدما راجت أخبار تعرضهم لاستغلال وتحرش جنسي في قلب إسبانيا، بعدما جاؤوا إليها لجني ''الفريز'' الإسباني.

مصادر إسبانية من بلدة ''ويلفا'' قالت إن 3021 من عاملات الفراولة في إسبانيا هربن ورفضن العودة للمغرب، بحيث لم يتمكن مالكو الضيعات هناك من إيقاف نزيف الهروب منذ يومين، فيما اختارت أخريات رفع دعاوى قضائية ضد مستغليهم داخل التراب الإسباني.

يشار أن عددا من المراقبين حملوا وزارة التشغيل التي يرأسها محمد يتيم المسؤولية الكبري فيما يحدث للعاملات المغربيات بحقول إسبانيا، مطالبين في السياق ذاته بإعفائه من مهامه، بعد فشله في حل مشكل العاملات.



