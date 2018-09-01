أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تختار قيوح مرشحا لرئاسة مجلس المستشارين وتوجس كبير من حمدي ولد الرشيد ﻿

أجمعت أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها مساء يومه الثلاثاء على اختيار الوزير السابق عبد الصمد قيوح مرشحا رسميا للحزب للتنافس على رئاسة مجلس المستشارين.

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أجمعت أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها مساء يومه الثلاثاء على اختيار الوزير السابق عبد الصمد قيوح مرشحا رسميا للحزب للتنافس على رئاسة مجلس المستشارين.

وكشف مصدر مطلع أن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية التي اجتمعت اتخذت هذا القرار، حيث من المنتظر أن يكون المنافس الأول أمام مرشح حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس.وحسب ذات المصدر، فإن عبد الصمد قيوح يعتبر إلى حدود اللحظة مرشح الحزب القوي والأوفر حظا والاسم الأبرز لمنافسة بنشماس إن لم يقلب رجل الحزب النافذ حمدي ولد الرشيد الطاولة على الجميع ويزكي ميارة كما فعل في انتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب في الدقيقة الاخيرة بتنسيق مع نزار البركة .