 جماعات قروية باشتوكة أيت بها تستفيد من حافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس بالعالم القروي ﻿
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جماعات قروية باشتوكة أيت بها تستفيد من حافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس بالعالم القروي

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 20:43 جماعات قروية باشتوكة أيت بها تستفيد من حافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس بالعالم القروي | مجتمع
جماعات قروية باشتوكة أيت بها تستفيد من حافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس بالعالم القروي
أشرف صباح اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها على توزيع عدد من حافلات النقل المدرسي، والتي بلغ عددها 16 حافلة، بهدف تشجيع التمدرس بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي

شوف تيفي:أحمد الهلالي


أشرف صباح اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها على توزيع عدد من حافلات النقل المدرسي، والتي بلغ عددها 16 حافلة، بهدف تشجيع التمدرس بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي الذي حطم أرقاما قياسية بالإقليم.

واستفادت من الدفعة الأولى لهذه العملية كل من جماعة سيدي بوسحاب، واد الصفاء ، تركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، انشادن، سيدي بيبي، أيت عميرة، ماسة ، أيت ميلك ،إمي مقورن،بلفاع، آيت مزال.

وتأتي هذه العملية في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المجلس الإقليمي و الجماعات الترابية و جمعيات المجتمع المدني، وتتسع كل حافلة من هذه الحافلات لحوالي 27 مقعدا.

وحضر حفل التسليم والتوزيع إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي كل من الكاتب العام لعمالة اشتوكة أيت بها ، و مجموعة من رؤساء وممثلي الجماعات الترابية المستفيدة ، وفعاليات حقوقية وجمعوية بالمنطقة، والتي استحسنت هذه البادرة التي من شأنها أن تعطي دفعة نوعية للتعليم في العالم القروي وبالدائرة الجبلية ، لإقليم اشتوكة أيت بها.
ومن شأن هذه المبادرة أن تشجع التمدرس بالعالم القروي وتحد من نسب الهدر المدرسي، وكذا النهوض بأوضاع قطاع التعليم والرفع من جودته ومردوديته في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة على مستوى إقليم اشتوكة أيت بها، وستساهم في تقليص مغادرة حجرات الدرس بسبب صعوبة التنقل للمؤسسات التعليمية التي تبعد بعشرات الكيلومترات عن مساكن التلاميذ، الذين يضطرون للسفر في رحلات مكوكية صباح مساء مشيا على الأقدام.

وستشكل هذه البادرة حافزا كبيرا لمجموعة من التلاميذ الذين كانوا يعانون الأمرين للتنقل لمدارسهم لاستكمال مشوارهم الدراسي، والمضي قدما نحو التحصيل العلمي والمعرفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من الفقر والهشاشة، لما تنجبه هذه المناطق من كوادر وطاقات شبابية، تساهم في إغناء رصيد الوطن بكفاءاتها وقدراتها الذهنية.

يشار أن عدد الحافلات التي تشملها هذه الاتفاقية هي 25 حافلة وزعت منها 16 حافلة في إطار الدفعة الأولى وينتظر أن توزع 9 أخرى منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة في دفعة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة.



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