 الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ﻿
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الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 19:50 الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام | بوليتيك
الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الثلاثاء بالرباط، الحكومة إلى التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيجري التصويت

شوف تيفي

دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الثلاثاء بالرباط، الحكومة إلى التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيجري التصويت عليه في دجنبر 2018.

ودعا الائتلاف خلال ندوة صحفية نظمت عشية تخليد الذكرى الـ 16 لليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "الكرامة للجميع"، أيضا، إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية الوحيدة التي تلغي عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

كما دعا الائتلاف إلى مباشرة إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجنائية الوطنية وإقرار سياسة عقابية حديثة تقطع مع المقاربات المعمول بها حاليا وترتكز على التسامح والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.

وبعد أن سلط الائتلاف الضوء على الشعار الذي تم اختياره لتخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، دعا إلى تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام في انتظار تحويل العقوبة السالبة للحياة إلى عقوبات سجنية أخرى.

وشدد الائتلاف على دور المؤسسة التشريعية في بلورة والتصويت على نصوص ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مذكرا في هذا السياق بالفصل 20 من الدستور الذي يؤكد على الحق في الحياة.

وأكد عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون وعضو اللجنة التنظيمية للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن "المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 25 سنة، الشيء الذي يظهر أن بالإمكان الاستغناء عنها إذا توفرت الإرادة السياسية"، معبرا عن أسفه "لكون الموقف الرسمي للمغرب لم يسجل أي تطور إيجابي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام".

 

 

 

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