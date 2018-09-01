فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص والتحقيق قد يجر فضائح أخرى.. ﻿

في إطار تداعيات ما بات يعرف بفضيحة حي الرياض، قالت البرلمانية ابتسام عزاوي في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن يوم السبت الماضي وعلى الساعة الخامسة والنصف مساء انهار رصيف من الأرصفة الجديدة بمحج حي الرياض،

شوف تيفي



في إطار تداعيات ما بات يعرف بفضيحة حي الرياض، قالت البرلمانية ابتسام عزاوي في اتصال مع "شوف تيفي" أن يوم السبت الماضي وعلى الساعة الخامسة والنصف مساء انهار رصيف من الأرصفة الجديدة بمحج حي الرياض، وذلك بسبب عمليات حفر لبناء عمارة على مستوى شارع النخيل.

وأضافت ابتسام أن والي المدينة حضر إلى جانبها لمعاينة عدد من الخروقات في ذلك الورش الذي لم يحترم شروط السلامة، ما نتج عنه تصدعات وتشققات في البنايات المجاورة، مؤكدة أنها وجهت سؤالين إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير السكنى والتعمير حول مدى احترام الشروط في هذا البناء؟ ثم هل الترخيص الممنوح احترم الشروط القانونية؟ حيث أخبرت في نفس المكان بأن الترخيص الذي يتوفر عليه يرخص له بناء ثلاثة مستويات تحت الأرض، مؤكدة أنه على حسب رأي بعض الخبراء من المستحيل فعل ذلك في المكان موضوع البناء.

وطالبت عزاوي بفتح تحقيق معمق في هذه الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، كاشفة في الوقت نفسه عن إعفاء رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص بولاية الرباط من مهامه، بعد الوقوف على عدد من الاختلالات الأخرى التي كشفها هذا الانهيار، بالإضافة إلى ضرورة وضع خبرة على البنايات المجاورة ووضع حلول عاجلة لحمايتها خصوصا أن هذه البنايات مهددة إذا هطلت الأمطار هذه الأيام، قد ينتج عن ذلك كارثة حقيقية، فضلا عن محاسبة كل من ثبت في حقه التورط في هذه العملية، حيث يوجد في الحي عدد من الخروقات وقف عليها الوالي.

وأكدت عزاوي أنها ستتبع هذا الملف، فضلا عن أنها ستطرح المشكل داخل البرلمان نظرا لطابعه العمومي والوطني، كما ستستمر في فضح الأوراش التي توجد فيها اختلالات، حيث ظلت الساكنة تضع شكاياتها بخصوص عدم قانونية الورش منذ نهاية يوليوز الماضي دون مجيب حتى انهار الرصيف.



