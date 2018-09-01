 ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ ﻿
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ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 19:15 ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ | مجتمع
ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن إصدار المحكمة الابتدائية بالداخلة لحكمها في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب ''مصور الشرطي'' زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، عن إصدار المحكمة الابتدائية بالداخلة لحكمها في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "مصور الشرطي" زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على إثر تصويره لشريط فيديو يتهم فيه شرطيا باقتناء "الخمر" ونقله باستعمال سيارة الأمن الوظيفية.

وهي الاتهامات التي أثبتت التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني ببطلانها جملة وتفصيلا وعدم صحتها.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن الشخص المحكوم عليه بسنة ونصف سجنا تم توقيفه يوم 28 شتنبر 2018 ، بعدما انتشر فيديو يتهم فيه صاحبه رجل أمن يمسك "كيسا بلاستيكيا" في يده ويتجه لامتطاء سيارة المصلحة ويدعي مصور الشريط أن ما بداخل الكيس هو قنينات خمر اشتراها رجل الأمن من أحد المحلات الخاصة ببيع الخمور.

وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة كبيرة مع هذا الفيديو وفتحت تحقيقا حول مضامنيه ليتأكد لها زيف ادعاءات المصور، وأن الأمر يتعلق بقيام رئيس الهيئة الحضرية بالداخلة، رفقة موظف شرطة باقتناء وجبة غذاء من المطعم الذي كانت تقف أمامه سيارة المصلحة، وأن مصور الفيديو ما هو إلا شخص من ذوي السوابق القضائية و يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة سكر أثناء تسجيله للفيديو حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.



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شوف تيفي المغرب الداخلة إدانة مصور الشرطي خمر سنة ونصف سجنا نافذا ابتدائية

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