 مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي | بوليتيك

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام | بوليتيك

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص والتحقيق قد يجر فضائح أخرى.. | مجتمع

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ | مجتمع

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ

مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة | مجتمع

مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون

الملك يُــعزي أسرة الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان | مجتمع

الملك يُــعزي أسرة الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار | حوادث و حقوق

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار | حوادث و حقوق

سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 19:01 مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة | مجتمع
مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة
ردا على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي بتازة والذي يدعي فيه « تستر المسؤولين بالمؤسسة عن الممنوعات » و « القيام بأفعال مخالفة للقانون »، تتقدم إدارة

شوف تيفي

 

ردا على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي بتازة والذي يدعي فيه « تستر المسؤولين بالمؤسسة عن الممنوعات » و « القيام بأفعال مخالفة للقانون »، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام الوطني بتوضيحات ردا على المغالطات الواردة في تلك التصريحات.

وكشفت البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما ورد في شريط الفيديو المذكور لا يعدو أن يكون كذبا وافتراء من هذا السجين حديث الخروج من المؤسسة السجنية حيث إن هذا الأخير معروف بكثرة حالات العود إلى المؤسسة كما أنه يتصف بسوء السلوك وعدم الانضباط علما أنه تورط مرارا في تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية مما دفع بالإدارة إلى إخضاعه لعدة تدابير تأديبية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجتمع شوف تيفي السجن المحلي تازة فيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص والتحقيق قد يجر فضائح أخرى.. | مجتمع

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص والتحقيق قد يجر فضائح أخرى..

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ | مجتمع

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ

الملك يُــعزي أسرة الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان | مجتمع

الملك يُــعزي أسرة الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة | مجتمع

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــدمة ساكنة سلا بعد هدم منازل سكنية وتشريد عائلات دون سابق إنذار | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

صــدمة ساكنة سلا بعد هدم منازل سكنية وتشريد عائلات دون سابق إنذار

بعد نجاح العملية..اللاعب الدولي السابق الحضريوي يشكر لقجع من قلب المصحة | خارج البلاطو

بعد نجاح العملية..اللاعب الدولي السابق الحضريوي يشكر لقجع من قلب المصحة

اختطاف طفلة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا بالعرائش و الأم تروي التفاصيل الكاملة | خارج البلاطو

اختطاف طفلة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا بالعرائش و الأم تروي التفاصيل الكاملة

إختطف فتاة قاصرة و محاولة إغتصاب من طرف تلاث أولاد بمدينة العرائش | خارج البلاطو

إختطف فتاة قاصرة و محاولة إغتصاب من طرف تلاث أولاد بمدينة العرائش

﻿

آخر المستجدات

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

عاجل..الوزير يتيم في ورطة حقيقية بعد رفض مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام | بوليتيك

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يحث الحكومة على التصويت بالإيجاب على قرار الأمم

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص والتحقيق قد يجر فضائح أخرى.. | مجتمع

فضيحة بكل المقاييس.. انهيار أرضي بحي الرياض في الرباط ينهي مهام رئيس مصلحة التعمير المكلف بالرخص

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ | مجتمع

ابتدائية الداخلة تدين مصور الفيديو الذي اتهم شرطيا بنقل الخمر بسيارة المصلحة بالسجن النافذ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.