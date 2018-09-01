مندوبية السجون تكشف الحقيقة الكاملة وراء المسؤولين عن الممنوعات والقيام بأفعال مخالفة للقانون بسجن تازة ﻿

ردا على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي بتازة والذي يدعي فيه « تستر المسؤولين بالمؤسسة عن الممنوعات » و « القيام بأفعال مخالفة للقانون »، تتقدم إدارة

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ردا على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي بتازة والذي يدعي فيه « تستر المسؤولين بالمؤسسة عن الممنوعات » و « القيام بأفعال مخالفة للقانون »، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام الوطني بتوضيحات ردا على المغالطات الواردة في تلك التصريحات.

وكشفت البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما ورد في شريط الفيديو المذكور لا يعدو أن يكون كذبا وافتراء من هذا السجين حديث الخروج من المؤسسة السجنية حيث إن هذا الأخير معروف بكثرة حالات العود إلى المؤسسة كما أنه يتصف بسوء السلوك وعدم الانضباط علما أنه تورط مرارا في تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية مما دفع بالإدارة إلى إخضاعه لعدة تدابير تأديبية.