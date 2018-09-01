سيارة دهست طالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء ولاذت سائقتها بالفرار ﻿

شهدت طريق الجديدة وبالضبط بالقرب من بيت المعرفة بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء حادثة سير خطيرة تمثلت في دهس سيارة لطالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة.

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شهدت طريق الجديدة وبالضبط بالقرب من بيت المعرفة بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء حادثة سير خطيرة تمثلت في دهس سيارة لطالبين يُتابعان دراستهما في المدرسة العليا للأساتذة.

وحسب شهود عيان، فإن السائقة التي كانت تقود سيارتها بسرعة فائقة وهي من نوع « أودي أ3 » رمادية اللون دهست الشابين العشرينيين وأرسلتهما إلى مستشفى الشيخ زايد في حالة غيبوبة.

وأضافت ذات المصادر، أن السائقة وفور دهسها للطالبين لاذت بالفرار، إلا أن شهود عيان تمكنوا من تحديد مواصفات لوحة الترقيم المحصل عليها بإسبانيا .

وأمام هذا الأمر، يطالب هؤلاء الطلبة من الجهات المسؤولة بناء جسر يسمح للطلبة بالعبور في كل آمان.

جدير بالذكر، أن ذات الطريق شهدت السنة الماضية حادثة سير خطيرة تمثلت في دهس سيارة لطالبة تتابع دراستها في نفس المدرسة، إلا أن المسؤولين لم يتخذوا أي قرار.