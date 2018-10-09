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البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 17:44 البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة | مجتمع
البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة
فشل المجلس الجماعي لمدينة تمارة برئاسة حزب العدالة والتنمية في نفض الغبار عن ملف السوق البلدي بحي النهضة بتمارة، الذي تم تشييده منذ سنة 1994 ومازال مغلقا لحد كتابة هذه السطور.

شوف تيفي: جمال العظام
الصخيرات تمارة

فشل المجلس الجماعي لمدينة تمارة برئاسة حزب العدالة والتنمية في نفض الغبار عن ملف السوق البلدي بحي النهضة بتمارة، الذي تم تشييده منذ سنة 1994 ومازال مغلقا لحد كتابة هذه السطور.

وفي غياب مراكز تجارية بالمنطقة لتلبية حاجيات الساكنة من خضر وفواكه ولحوم وأسماك يبقى هذا السوق البلدي هو الحل الوحيد لكن مجلس جماعة تمارة له رأي آخر بحيث يرفض رفضا باتا اتخاذ أي مبادرة فيما يتعلق بفتح السوق ودراسة كيفية تشغيله علما أن أكثر من 90% من الدكاكين مغلقة والباقي يتم استغلاله في حرف مزعجة كالنجارة والحدادة .

وحسب تصريحات المتضررين من الساكنة فقد طالبوا عامل الصخيرات تمارة بالتدخل كسلطات وصاية لإيجاد مخرج وحل للمعيقات التي تعترض فتح وتحريك السوق البلدي.

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شوف تيفي المغرب حي النهضة البيجديون ب مجلس تمارة فتح السوق البلدي ‎

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