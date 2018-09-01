هــــــــام لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية .. ''فتح عملية طلبات الانتقال لأسباب مرضية'' ﻿

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية الخاصة بالموسم

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تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية الخاصة بالموسم الدراسي 2019-2020.

ويشارك في هذه العملية موظفات وموظفو الوزارة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين يتوفرون على ملف صحي يؤكد إصابتهم أو زوجاتهم أو أحد أبنائهم أو بناتهم أو والديهم بمرض خطير أو مستعص أو مزمن يستدعي ضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي

ويدلي المترشحون بطلبات المشاركة مرفوقة بالملفات الصحية و بشهادة الكفالة بالنسبة للوالد (ة) المصاب (ة) بالمرض لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 12 أكتوبر 2018 ، والتي تبدي رأيها فيها وتحيلها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 16 أكتوبر 2018.

وتجدر الإشارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر و بملفاتهم قبل 22 أكتوبر 2018، لعرضها على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة من أجل دراستها والبث فيها بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا.