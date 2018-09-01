أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية...بسبب ''الكنوبس'' ﻿

رفضت جل الفرق البرلمانية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح أمس، مناقشة مشروع قانون بمرسوم يتعلق بإحداث ''صندوق التأمين الصحي''، عوضا عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

شوف تيفي م.ض

رفضت جل الفرق البرلمانية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح أمس، مناقشة مشروع قانون بمرسوم يتعلق بإحداث ''صندوق التأمين الصحي''، عوضا عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ''الكنوبس''، بعد ظهور عجز في ميزانية هذا الصندوق.

وذكرت جريدة أخبار اليوم، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه باستثناء فريق العدالة والتنمية، فقد رفضت الفرق الأخرى، طرح المشروع للنقاش، حيث لم تتوصل بعض الفرق البرلمانية بمشروع القانون، إلا ساعات قبل موعد المناقشة.

واحتجت الفرق على استعجال الحكومة في مناقشة القانون، حيث عبرت عن موقف موحد رافض لمناقشته، داعية إلى سحبه، حتى تتم مناقشته كمشروع قانون في الدورة التشريعية المقبلة بعد افتتاح البرلمان، وليس مناقشته كمرسوم حكومي.

والغريب في الموضوع أن أحزاب الأغلبية رفضت أيضا مناقشة مشروع القانون، بل وتزعمت هذا الرفض، على رأسها الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري، وكذا فريق التقدم والاشتراكية أيضا، والتجمع الدستوري وباقي الفرق البرلمانية.

وبعد أخذ ورد بين أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، توصل الأطراف إلى حل وسط، حيث ستتم مناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء، في اللجنة نفسها، حتى يتسنى للفرق البرلمانية الاطلاع على القانون قبل المصادقة عليه''.





