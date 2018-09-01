تطورات خطيرة بسوق الأحد بأكادير... محتجون يطردون سياحا من مقهى لإجبار صاحبها على الانخراط في الإضراب ''فيديو'' ﻿

بعد الإضراب الذي خاضه تجار سوق الأحد بمدينة أكادير صباح يومه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 وذلك تنديدا بإقدام المجلس الجماعي على تطبيق قانون تحرير الملك العمومي، توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو خطير يظهر بعض

شوف تيفي:أحمد الهلالي



بعد الإضراب الذي خاضه تجار سوق الأحد بمدينة أكادير صباح يومه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 وذلك تنديدا بإقدام المجلس الجماعي على تطبيق قانون تحرير الملك العمومي، توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو خطير يظهر بعض التجار الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية على هذا القرار يقومون بإرغام سياح أجانب على النهوض من كراسي مقهى شعبي وسط السوق، ويطردونهم في سابقة من نوعها.

ويأتي هذا الفعل الذي وصفه البعض بالخطير لإجبار صاحب المقهى على إقفال محله التجاري والانضمام لصفوف المضربين بالقوة، في أسلوب ينم عن عدم احترام قرارات الآخرين ومبدأ اختلاف الرأي والأفكار والقناعات.

وفي ذات السياق، طلب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير بتدخل النيابة العامة على الخط ومحاسبة المتورطين في عملية طرد السياح الأجانب لما يحمله الفعل من أركان إجرامية، ويسيء لسمعة الوطن وفي السياحة الوطنية، على اعتبار أن السياح لا دخل لهم في ما يقع داخل السوق، وبعيدون كل البعد عن هذه الصراعات والنزاعات بين التجار المضربين وغير المضربين.

يشار أن هذا الاحتقان والإضراب العام يأتي بعد أن أصدر المجلس الجماعي قرارا داخليا يقضي بإعادة تنظيم السوق من خلال تحديد المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص انتشار ظاهرة الباعة المتجولين داخل الساحات بالمركب التجاري.