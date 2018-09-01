أخنوش يترأس انطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2018_2019 وهذه هي الإجراءات المتخذة لإنجاحه ﻿

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الثلاثاء بمدينة مراكش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019/2018، بحضور مجموعة من الشخصيات، ورؤساء الغرف الفلاحية

شوف تيفي: ع. رموحي

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الثلاثاء بمدينة مراكش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019/2018، بحضور مجموعة من الشخصيات، ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين.



وفي كلمته الافتتاحية، استعرض عزيز أخنوش أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير وخصصت فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر ب2,2 مليون قنطار من البذور المختارة، التي سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتنائها عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار). كما سيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.

وأكد الوزير أخنوش أنه سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة (بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم).

أما فيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية فقد بلغت حسب وزير الفلاحة حاليا 56%، ومن أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، بخصوص المياه المخصصة للري فقد تمت برمجة مساحة تقدر ب 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، لمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لبلوغ 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي.

وفي مجال التمويل، عمل القرض الفلاحي المغربي، على غرار المواسم الفارطة، على اتخاذ التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

ومن المتوقع حسب وزير الفلاحة، تسجيل إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار مسجلا ارتفاعا ب 22,3 بالمئة، بالنسبة للموسم الماضي (بعد أن حقق ارتفاعا ب50% بين موسمي 2016-2017 و 2017-2018) أي أن إنتاج الزيتون سيكون قد حقق ارتفاعا بنسبة 72% خلال هذين الموسمين.

كما يتوقع تحقيق إنتاج قياسي بالنسبة للحوامض، حيث تقدر الإحصائيات أن يصل الإنتاج لـ 2,62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117٫4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17% بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22,1 طن هكتار.

وجدير بالذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي إطار انطلاقة الموسم الفلاحي لسنة 2019/2018 قام بزيارة لعدد من المشاريع الفلاحية بالجهة من ضمنها المشروع المندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، الذي قام بتدشينه الملك محمد السادس سنة 2017 بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز.