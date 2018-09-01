فيديو جنسي بين شيباني و''مول الطواجن'' يهز واد لاو+تفاصيل جد صادمة وخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بواد لاو، أوقفت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، على خلفية انتشار مقطع فيديو جنسي جد صادم، تداوله أبناء واد لاو عبر تطبيق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بواد لاو، أوقفت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، على خلفية انتشار مقطع فيديو جنسي جد صادم، تداوله أبناء واد لاو عبر تطبيق ''واتساب''، يوثق لعلاقة جنسية شاذة، جمعت بين اثنين من الموقوفين.

وأوضح المصدر ذاته خلال كشفه عن تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت ''واد لاو''، أن شابا يملك محلا لإعداد وجبة ''الطاجين''، يبلغ من العمر 25 سنة معروف بميولاته الجنسية الشاذة، مارس الجنس مع مسن مطلق يبلغ من العمر 60 سنة ينحدر من مدينة الصويرة، ووثق هذه العملية بعدسة هاتفه النقال، قبل أن ينتشر الفيديو بين أبناء المنطقة بواسطة ''واتساب''، ما دفع بمصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروفه وملابساته .

وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث المنجزة من طرف رجال الدرك مكنت من الاهتداء إلى هوية بطلي ''الفضيحة الجنسية''، حيث تمت مداهمة أحد الأماكن، ما ساهم في ضبط المسن والشاب ''مول الطواجن'' وصديقهم الثالث في جلسة خمرية، ليتم وضعهم بعد التحقيق معهم رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.