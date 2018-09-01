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هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق كل من مغنيي الراب بوبا وكاريس

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 16:10 هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق كل من مغنيي الراب بوبا وكاريس | ثقافة و فنون
هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق كل من مغنيي الراب بوبا وكاريس
قرر القضاء الفرنسي يومه الثلاثاء تغريم مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس 50 ألف أورو لكل منهما بعد أن تشاجرا في مطار أورلي بباريس شهر غشت المنصرم.

شوف تيفي

 

قرر القضاء الفرنسي يومه الثلاثاء تغريم مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس 50 ألف أورو لكل منهما بعد أن تشاجرا في مطار أورلي بباريس شهر غشت المنصرم.

وحسب وسائل إعلام دولية، فإن القاضي حكم على الرجلين أيضا بالسجن مع إيقاف التنفيذ مما يعني أنه لن يتم سجنهما بعد أن أمضيا ثلاثة أسابيع في الحجز.

جدير بالذكر، أن فنانا الراب بوبا و كاريس كانا سيركبان طائرة من أورلي إلى برشلونة لإحياء حفل، لكن قبل الصعود إلى الطائرة تعارك مرافقون لهما أمام أعين المسافرين، وكان الفنانان يتواجهان بداية في حرب كلامية علنية في الأحياء الشعبية تحولت في السنوات الأخيرة إلى مواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي بوبا كاريس

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