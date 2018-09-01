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ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العازب باشتوكة أيت بها...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 15:55 ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العازب باشتوكة أيت بها...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العازب باشتوكة أيت بها...تفاصيل مثيرة
أوقفت مصالح الأمن بمدينة ''بيوكرى'' مساء أمس الإثنين امرأة متزوجة، وذلك بعد ضبطها داخل منزل بحي ''آيت لحسن أوعلي'' في وضعية حميمية مخلة بالحياء بين أحضان شاب عازب.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أوقفت مصالح الأمن بمدينة "بيوكرى" مساء أمس الإثنين امرأة متزوجة، وذلك بعد ضبطها داخل منزل بحي "آيت لحسن أوعلي" في وضعية حميمية مخلة بالحياء بين أحضان شاب عازب.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن توقيف السيدة المتزوجة جاء بعد أن ساورت الشكوك زوج المشتبه بها حول تصرفاتها في الآونة الأخيرة وشكه في خيانتها له مع مجهول، ليقدم على رسم خطة محكمة للإطاحة بها، والتأكد من ما يدور في مخيلته، حيث قام بإخبار شريكة حياته بكونه سيسافر إلى إحدى المدن المغربية لقضاء غرض معين، وهي الحيلة التي انطلت على الزوجة.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أنه فور مغادرة الزوج للمنزل بعدما ظنت زوجته أنه مسافر كما سبق وأن أخبر، حتى ربطت الاتصال بعشيقها مخبرة إياه بقدومها لمنزله للاستمتاع معه بلحظات حميمية بين أحضانه، وبعد حلول المساء غادرت الزوجة بيت الزوجية، واقتفى آثارها الزوج إلى أن دخلت لأحد المنازل بحي "آيت لحسن أوعلي" بمدينة بيوكرى.

وعلى إثر ذلك توجه نحو المنطقة الأمنية بالمدينة ليضع شكاية مفادها تواجد زوجته مع شخص مجهول بأحد المنازل بمدينة بيوكرى.

وبناء على الشكاية وبأمر من النيابة العامة المختصة تحركت عناصر الشرطة القضائية في اتجاه المنزل المذكور، وقامت بمداهمته، ليتم ضبط الزوجة رفقة عشيقها العازب في وضعية حميمية.

وأضافت ذات المصادر، أن العشيق فور رؤيته لعناصر الشرطة تمكن من الهرب عبر نافذة المنزل نحو وجهة مجهولة، فيما تم توقيف الزوجة، وإحالتها على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معها حول حيثيات وملابسات تواجدها داخل المنزل، ونوعية العلاقة التي تربطها بالشاب العازب، وكذا لمعرفة هويته من أجل توقيفه هو الآخر لتقديمه للعدالة.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها ضبط سيدة متزوجة أحضان شاب عازب داخل منزل وضعية حميمية

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