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بعد أسبوع على اختفاء خاشجقي .. السعودية تسمح للسلطات التركية بتفتيش مقرها بإسطنبول ..

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 15:48 بعد أسبوع على اختفاء خاشجقي .. السعودية تسمح للسلطات التركية بتفتيش مقرها بإسطنبول .. | دولي
بعد أسبوع على اختفاء خاشجقي .. السعودية تسمح للسلطات التركية بتفتيش مقرها بإسطنبول ..
أكدت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أن الممكلة العربية السعودية سمحت بتفتيش مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

شوف تيفي

أكدت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أن الممكلة العربية السعودية سمحت بتفتيش مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن "السعودية ستسمح للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أسبوع، بعد دخوله إلى مقر القنصلية". وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر بيان صادر عن أقصوي، أن "السعودية أخبرتنا أنهم منفتحين للتعاون حول قضية اختفاء خاشقجي، وفي هذا الإطار سيتم تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول"، مؤكدا أن التحقيق في اختفاء خاشقجي جار على قدم وساق.

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج منها.

 

 

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شوف تيفي خاشجقي المغرب الثلاثاء القنصلية السعودية

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