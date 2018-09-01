أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة.

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات تمتد لـ 26 و52 أسبوعا، ولخمس سنوات وخمسة عشر سنة، مبرزة أنه سيتم إصدار السندات المدرجة لـ 52 أسبوعا بنسبة 2,40 في المائة، في حين سيتم إصدار تلك المدرجة لخمس وخمسة عشر سنة، على التوالي بنسبة 2,80 و3,70 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسوية هذه السندات مرتقبة يوم 15 أكتوبر الجاري، مضيفا أن الخزينة سوف تصدر السندات المدرجة لـ 13 و26 أسبوعا، وبأسعار باقي المستحقات.