 إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة | مجتمع

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة

هــــــــام لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية .. فتح عملية طلبات الانتقال لأسباب مرضية | مجتمع

هــــــــام لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية .. ''فتح عملية طلبات الانتقال لأسباب مرضية''

أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية...بسبب الكنوبس | بوليتيك

أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية...بسبب ''الكنوبس''

تطورات خطيرة بسوق الأحد بأكادير... محتجون يطردون سياحا من مقهى لإجبار صاحبها على الانخراط في الإضراب فيديو | مجتمع

تطورات خطيرة بسوق الأحد بأكادير... محتجون يطردون سياحا من مقهى لإجبار صاحبها على الانخراط في

أخنوش يترأس انطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2018_2019 وهذه هي الإجراءات المتخذة لإنجاحه | اقتصاد

أخنوش يترأس انطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2018_2019 وهذه هي الإجراءات المتخذة لإنجاحه

فيديو جنسي بين شيباني ومول الطواجن يهز واد لاو+تفاصيل جد صادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

فيديو جنسي بين شيباني و''مول الطواجن'' يهز واد لاو+تفاصيل جد صادمة وخطيرة

هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق كل من مغنيي الراب بوبا وكاريس | ثقافة و فنون

هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق كل من مغنيي الراب بوبا وكاريس

رئيس البرلمان الألماني يؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين بلاده والمغرب كخيار استراتيجي لتحقيق مصالحهما المشتركة | بوليتيك

رئيس البرلمان الألماني يؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين بلاده والمغرب كخيار استراتيجي لتحقيق

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 15:12 إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة | اقتصاد
إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة.

شوف تيفي و.م.ع

 

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل عن طريق المناقصة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات تمتد لـ 26 و52 أسبوعا، ولخمس سنوات وخمسة عشر سنة، مبرزة أنه سيتم إصدار السندات المدرجة لـ 52 أسبوعا بنسبة 2,40 في المائة، في حين سيتم إصدار تلك المدرجة لخمس وخمسة عشر سنة، على التوالي بنسبة 2,80 و3,70 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسوية هذه السندات مرتقبة يوم 15 أكتوبر الجاري، مضيفا أن الخزينة سوف تصدر السندات المدرجة لـ 13 و26 أسبوعا، وبأسعار باقي المستحقات.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المالية سندات الخزينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش يترأس انطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2018_2019 وهذه هي الإجراءات المتخذة لإنجاحه | اقتصاد

أخنوش يترأس انطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2018_2019 وهذه هي الإجراءات المتخذة لإنجاحه

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب | اقتصاد

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة | اقتصاد

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا | اقتصاد

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الطبيب الذي أجــرى العملية الجراحية للاعب الدولي الحضريوي يكشف حجم الإصابة | خارج البلاطو
منذ 33 ثانية

الطبيب الذي أجــرى العملية الجراحية للاعب الدولي الحضريوي يكشف حجم الإصابة

صلاح الدين بصير..أول لاعب يزور اللاعب عبد الكريم الحضريوي بعد نجاح العملية وهذا ما قاله | خارج البلاطو

صلاح الدين بصير..أول لاعب يزور اللاعب عبد الكريم الحضريوي بعد نجاح العملية وهذا ما قاله

السيدة لي دارت السبوع لنعجة تكشف الحقيقة الكاملة و ترد على منتقديها | خارج البلاطو

السيدة لي دارت السبوع ''لنعجة'' تكشف الحقيقة الكاملة و ترد على منتقديها

حصــري..بعد نجاح العملية..أول تصريح للاعب المغربي السابق الحضريوي من قلب المصحة | خارج البلاطو

حصــري..بعد نجاح العملية..أول تصريح للاعب المغربي السابق الحضريوي من قلب المصحة

﻿

آخر المستجدات

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش | بوليتيك
منذ 8 دقائق

الأميرة للا حسناء تزور مشروعين نموذجيين ببرنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة | مجتمع

البيجديون بمجلس تمارة يفشلون في فتح السوق البلدي بحي النهضة

هــــــــام لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية .. فتح عملية طلبات الانتقال لأسباب مرضية | مجتمع

هــــــــام لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية .. ''فتح عملية طلبات الانتقال لأسباب مرضية''

أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية...بسبب الكنوبس | بوليتيك

أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية...بسبب ''الكنوبس''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.