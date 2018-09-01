فتح بحث قضائي إثر نشر شخص لفيديو فيه قذف صريح في حق عناصر الشرطة وتهديد بارتكاب جنايات وجنح بالدارالبيضاء ﻿

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم فتح بحث قضائي إثر نشر شريط فيديو عبر شبكة الأنترنت يظهر فيه شخص على متن سيارة وهو يتلفظ بعبارات القذف والسب والشتم في حق عناصر الشرطة بمنطقة أمن مديونة،

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أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم فتح بحث قضائي إثر نشر شريط فيديو عبر شبكة الأنترنت يظهر فيه شخص على متن سيارة وهو يتلفظ بعبارات القذف والسب والشتم في حق عناصر الشرطة بمنطقة أمن مديونة، ويستخدم عبارات التهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص وفي حق موظفين عموميين.

وأكدت المديرية العامة، في بلاغ لتنوير الرأي العام، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن مديونة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء كانت قد باشرت الأسبوع المنصرم مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية لتوقيف شقيق الشخص الذي يظهر في الشريط، لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل محاولة القتل المقرون بعدة جنايات وجنح، من بينها التغرير بقاصر وهتك العرض.

وأضافت أنه في أعقاب هذا التدخل الأمني، نشر المعني بالأمر الشريط المذكور الذي ينطوي على قذف صريح في حق عناصر الشرطة، وتهديد بارتكاب جنايات وجنح، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي في موضوع هذه الاتهامات، وكذا بشأن أفعال التهديد التي استخدمها المعني بالأمر.

وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح خلفيات هذا الشريط، الذي لا يزال البحث القضائي متواصلا بشأنه، فإنها تؤكد في المقابل بأنها حريصة على تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في استخدام اتهامات كيدية للمساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها، أو للتأثير في مهمتهم المتمثلة في مكافحة الجريمة وتوقيف مرتكبيها.