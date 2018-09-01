السلطات الجزائرية تُــعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المغرب ﻿

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر حالة الطوارئ في ولايات حدودية مع المغرب بسبب حمى ''غرب النيل'' إثر تفشي الوباء في تونس، وسط مطالب بتكثيف المراقبة على الحدود المغربية الجزائرية، بعد أسابيع من رفع

شوف تيفي

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر حالة الطوارئ في ولايات حدودية مع المغرب بسبب حمى "غرب النيل" إثر تفشي الوباء في تونس، وسط مطالب بتكثيف المراقبة على الحدود المغربية الجزائرية، بعد أسابيع من رفع المغرب درجة اليقظة وتعزيز المراقبة في المعابر السرية بين البلدين، خوفا من داء الكوليرا الذي تفشى في عدد من الولايات الجزائرية.

وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر، حسب ما أوردته جريدة " المساء " في عددها ليوم الثلاثاء، أنها وجهت مذكرات لـ 19 ولاية جزائرية من بينها تلمسان المحاذية للحدود مع المغرب للتبليغ الفوري عن أي حالة يشتبه في أنها حمى التهاب السحايا كون المرضى يتقاسمون الأعراض نفسها قصد إخضاع المصابين لتحاليل فورية.

وأمرت وزارة الصحة في الجزائر مديريها الولائيين ومسيري المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية العمومية بتفعيل جهاز اليقظة ضد مرض حمى غرب النيل "واست نايل" بعد انتشار هذا الوباء في تونس وتكثيف المراقبة على مستوى 19 ولاية شرقية.