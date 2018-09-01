زيارة مرتقبة لقضاة جطو لجماعة أولاد تايمة تستنفر المسؤولين بالمنطقة ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن اقتراب حلول لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات ببلدية أولاد تايمة إقليم تارودانت، في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل إجراء افتحاص دقيق لمالية الجماعة

شوف تيفي:أولاد تايمة

كشفت مصادر مطلعة لقناة "شوف تيفي"، عن اقتراب حلول لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات ببلدية أولاد تايمة إقليم تارودانت، في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل إجراء افتحاص دقيق لمالية الجماعة والتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحلول "قضاة جطو" بجماعة أولاد تايمة يأتي لأول مرة منذ توالي الرئيس الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية لمهامه على رأس تدبير الشأن السياسي بالمدينة إبان انتخابه سنة 2015.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه الزيارة التي ستقوم بها لجنة المجلس الأعلى للحسابات تأتي في إطار المراقبة الاعتيادية والروتينية التي دأبت على القيام بها داخل المجالس الجماعية لمراقبة سير عملها والتدقيق في بعض الملفات الإدارية والمالية خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل التأكد من مدى شفافيتها وعدم تواجد اختلالات وخروقات محتملة.

وخلقت هذه الزيارة المرتقبة حالة من التوجس والارتقاب لدى المسؤولين بأولاد تايمة والذين وضعوا أياديهم على قلوبهم مخافة أن يطالهم الحساب والعقاب إن كشف قضاة جطو خروقات واختلالات معينة لم تكن في الحسبان بجماعتهم.

يشار أن رئيس جماعة أولاد تايمة المنتمي لحزب "البيجيدي" لم يسبق له أن استقبل لجن المجلس الأعلى للحسابات منذ توليه للرئاسة بعد فوزه في انتخابات 2015، إذ ترجع آخر زيارة لقضاة جطو لعهد تولي الرئيس السابق "بودلال"، المحسوب على التجمع الوطني للأحرار، رئاسة المجلس الجماعي.