 الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر ﻿
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الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر | ثقافة و فنون

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الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 11:49 الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر | ثقافة و فنون
الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر
اختتمت فعاليات الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء أمس الإثنين، والتي شهدت تتويج عدد كبير من الفنانين المغاربة وذلك بحضور نجوم الفن في الوطن العربي.

شوف تيفي " علاء الصنوبري

اختتمت فعاليات الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء أمس الإثنين، والتي شهدت تتويج عدد كبير من الفنانين المغاربة وذلك بحضور نجوم الفن في الوطن العربي.

و قد ذهبت جائزة أفضل مخرج للمغربي عبد الحميد باسكيط كما حصدت الممثلة المغربية سعيدة باعدي جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع النجمة السورية سوزان نجم الدين، عن دورها في الفيلمين المغربيين "ولولة الروح" و"صمت الفراشات".

كما توج الفنان إيهاب أمير بجائزة «Afrima awards» عن فئة أفضل فنان عربي في شمال إفريقيا لعام 2018.

ليدل الستار على الدورة 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور الفنان محمود حميدة، ونخبة من الفنانين ونجوم المغرب و العرب.

‫شوف تيفي

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سعيدة بعدي المخرج حميد باسكيط إيهاب أمير مهرجان الإسكندرية مصر شوف تيفي علاء الصنوبري

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