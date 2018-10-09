عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة ﻿

يعيش سوق الأحد بمدينة أكادير أوضاعا جد متوترة وحالة غليان شديدة في هذه الأثناء، بعدما أقدم عدد من التجار على إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تطبيق المجلس الجماعي لمذكرة تنظيمية تتعلق بتحديد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يعيش سوق الأحد بمدينة أكادير أوضاعا جد متوترة وحالة غليان شديدة في هذه الأثناء، بعدما أقدم عدد من التجار على إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تطبيق المجلس الجماعي لمذكرة تنظيمية تتعلق بتحديد المساحات المسموح باستغلالها داخل السوق.

وخرج مئات التجار بعدما أقفلوا محلاتهم التجارية تنديدا لما أسموه بتمادي المجلس الجماعي في تحرير الملك العمومي وتطبيقه على أصحاب المحلات الذين يستغلون بعض الأمتار القليلة المتواجدة أمام محلاتهم التجارية في حين تم التغاضي عن الباعة المتجولين الذين افترشوا باحات ومداخل السوق لسنوات عديدة "ولا أحد تحرك لتحرير تلك الأماكن منذ مدة" حسب تعبير أحد المحتجين.

ومن جانبه أوضح أحد التجار أن الاضراب العام الذي يقوده التجار صباح اليوم جاء لإيصال رسالة واضحة للمجلس الجماعي الذي لم يراع في تحريره للملك العمومي أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون ضرائب أثقلت كاهلهم، وكذا للتعبير عن استنكار التجار للفوضى والعشوائية التي أصبحت تشوب السوق منذ مدة والتي جعلت الأوضاع تتفاقم، علاوة على عدم تجاوب المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية ساحقة من حزب العدالة والتنمية مع مطالب التجار المتضررين ونهج المجلس لسياسة الأذان الصماء على حد تعبير المتحدث.

وهي الأسباب التي عجلت بإغلاق عدد من المحلات التجارية وتعليق النشاط التجاري بالرغم من إنعكاساته المادية على أصحاب المحلات إلا أنها لم تمنعهم من الخروج للتعبير عن سخطهم وغضبهم الشديد مما آلت إليه الأوضاع.

ومن جهة أخرى أفاد عدد من التجار أن هذا الإضراب هو فقط إنذاري، في إنتظار التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة،في حالة عدم تجاوب جماعة أكادير مع تجار سوق "الأحد"، وإيجاد حلول مستعجلة وآنية لمشاكلهم العالقة منذ عقود.

يذكر أن، هذا الاحتقان والإضراب العام يأتي بعد أن أصدر المجلس الجماعي قرارا داخليا يقضي بإعادة تنظيم السوق من خلال تحديد المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص انتشار ظاهرة الباعة المتجولين داخل ساحات المركب التجاري.