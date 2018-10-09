 عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زيارة مرتقبة لقضاة جطو لجماعة أولاد تايمة تستنفر المسؤولين بالمنطقة | بوليتيك

زيارة مرتقبة لقضاة جطو لجماعة أولاد تايمة تستنفر المسؤولين بالمنطقة

الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر | ثقافة و فنون

الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر

عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق

عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة

افتتاح البرلمان | كاريكاتير شوف تيفي

افتتاح البرلمان

وصول مساعدات إنسانية مغربية إلى قطاع غزة | بوليتيك

وصول مساعدات إنسانية مغربية إلى قطاع غزة

القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون | حوادث و حقوق

القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون

التجمعية الرميلي تتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات عمومية مجانية | بوليتيك

التجمعية الرميلي تتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات عمومية مجانية

غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية | بوليتيك

غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية

غدا الأربعاء انعقاد المجلس الوزاري والحكومي لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية | بوليتيك

غدا الأربعاء انعقاد المجلس الوزاري والحكومي لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 11:26 عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق
عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة
يعيش سوق الأحد بمدينة أكادير أوضاعا جد متوترة وحالة غليان شديدة في هذه الأثناء، بعدما أقدم عدد من التجار على إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تطبيق المجلس الجماعي لمذكرة تنظيمية تتعلق بتحديد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يعيش سوق الأحد بمدينة أكادير أوضاعا جد متوترة وحالة غليان شديدة في هذه الأثناء، بعدما أقدم عدد من التجار على إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تطبيق المجلس الجماعي لمذكرة تنظيمية تتعلق بتحديد المساحات المسموح باستغلالها داخل السوق.

وخرج مئات التجار بعدما أقفلوا محلاتهم التجارية تنديدا لما أسموه بتمادي المجلس الجماعي في تحرير الملك العمومي وتطبيقه على أصحاب المحلات الذين يستغلون بعض الأمتار القليلة المتواجدة أمام محلاتهم التجارية في حين تم التغاضي عن الباعة المتجولين الذين افترشوا باحات ومداخل السوق لسنوات عديدة "ولا أحد تحرك لتحرير تلك الأماكن منذ مدة" حسب تعبير أحد المحتجين.

ومن جانبه أوضح أحد التجار أن الاضراب العام الذي يقوده التجار صباح اليوم جاء لإيصال رسالة واضحة للمجلس الجماعي الذي لم يراع في تحريره للملك العمومي أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون ضرائب أثقلت كاهلهم، وكذا للتعبير عن استنكار التجار للفوضى والعشوائية التي أصبحت تشوب السوق منذ مدة والتي جعلت الأوضاع تتفاقم، علاوة على عدم تجاوب المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية ساحقة من حزب العدالة والتنمية مع مطالب التجار المتضررين ونهج المجلس لسياسة الأذان الصماء على حد تعبير المتحدث.

وهي الأسباب التي عجلت بإغلاق عدد من المحلات التجارية وتعليق النشاط التجاري بالرغم من إنعكاساته المادية على أصحاب المحلات إلا أنها لم تمنعهم من الخروج للتعبير عن سخطهم وغضبهم الشديد مما آلت إليه الأوضاع.

ومن جهة أخرى أفاد عدد من التجار أن هذا الإضراب هو فقط إنذاري، في إنتظار التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة،في حالة عدم تجاوب جماعة أكادير مع تجار سوق "الأحد"، وإيجاد حلول مستعجلة وآنية لمشاكلهم العالقة منذ عقود.

يذكر أن، هذا الاحتقان والإضراب العام يأتي بعد أن أصدر المجلس الجماعي قرارا داخليا يقضي بإعادة تنظيم السوق من خلال تحديد المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص انتشار ظاهرة الباعة المتجولين داخل ساحات المركب التجاري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير غليان سوق الأحد شلل تام إضراب إغلاق المحلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون | حوادث و حقوق

القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون

مؤلم.. مصرع شاب غرقاً بوادي درعة ضواحي طانطان | حوادث و حقوق

مؤلم.. مصرع شاب غرقاً بوادي درعة ضواحي طانطان

عناصر الأمن بالقنيطرة تلقي القبض على مروج الإيكستا من النوع الخطير | حوادث و حقوق

عناصر الأمن بالقنيطرة تلقي القبض على مروج الإيكستا من النوع الخطير

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم و بوجه مكشوف كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا | حالة خاصة
منذ 11 ساعة

صادم و بوجه مكشوف '' كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا ''

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة | خارج البلاطو

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور | خارج البلاطو

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء | حالة خاصة

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

زيارة مرتقبة لقضاة جطو لجماعة أولاد تايمة تستنفر المسؤولين بالمنطقة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

زيارة مرتقبة لقضاة جطو لجماعة أولاد تايمة تستنفر المسؤولين بالمنطقة

الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر | ثقافة و فنون

الممثلةسعيدة باعدي و المخرج حميد باسكيط و إيهاب أمير يخطفون أهم جوائز مهرجان الإسكندرية بمصر

عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة التجارية...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق

عاجل... غليان كبير داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بأكادير والتجار يغلقون محلاتهم ويشلون الحركة

افتتاح البرلمان | كاريكاتير شوف تيفي

افتتاح البرلمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.