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القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 10:49 القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون | حوادث و حقوق
القبض على شخص بحوزته أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بالعيون
تمكن شرطي تابع لفرقة المرور بولاية أمن العيون، أمس الإثنين من خلال الدورية التي يقوم بها على مستوى تجزئة 25 مارس من إيقاف شخص على متن دراجة نارية نوع C90 ، وضبط بحوزته مجموعة من أقراص الهلوسة نوع

شـوف تيفي: العيون

تمكن شرطي تابع لفرقة المرور بولاية أمن العيون، أمس الإثنين من خلال الدورية التي يقوم بها على مستوى تجزئة 25 مارس من إيقاف شخص على متن دراجة نارية نوع C90 ، وضبط بحوزته مجموعة من أقراص الهلوسة نوع فاليوم 10ملغ، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا وبضعة أكياس من مسكر ماء الحياة، الموجهة للترويج.

وحسب مصدر مطلع، فإنه تم القبض على المعني، نظراً للشكوك التي تحوم حوله، حيث قام الشرطي بإجراء تنقيط عليه ما مكن من حجز هاتفه النقال الذي يستعين به في الاتصال بزبائنه ومبلغ مالي من عائدات نشاطاته الإجرامية، والممنوعات الأخرى التي تم ظبطها بحوزته.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام العدالة.

 

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