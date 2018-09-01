 غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية ﻿
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غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 09:29 غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية | بوليتيك
غينيا... مخطط الحكم الذاتي يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية
أكدت غينيا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتميز بتجاوزه للمواقف التقليدية واستجابته للمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطة للسكان المحليين.

شوف تيفي:

 أكدت غينيا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتميز بتجاوزه للمواقف التقليدية واستجابته للمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطة للسكان المحليين.

وقال شيخ أحمد تيديان كامارا ، السفير ومدير أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الغينية والغينيين بالخارج ، خلال المناقشة العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "غينيا تهنئ المملكة المغربية على جهودها المحمودة ، وخاصة، مبادرة الحكم الذاتي، التي تظل الإطار الأمثل للمفاوضات (...) ، ولها ميزة تجاوز المواقف التقليدية والإيفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطة للسكان المحليين".

وقال في هذا الصدد، إن غينيا "تؤيد قرار إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء على أساس الواقعية والتوافق".

وأضاف الدبلوماسي الغيني "وفد بلادي يثمن مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة ، والجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها مبعوثه الشخصي لتحقيق تسوية سلمية ترتكز على التعاون، الضروري، لكافة الأطراف المعنية بالعملية السياسية".

وخلص إلى القول " تحث غينيا في النهاية على توفير مناخ ملائم للحوار وتشجع مرة أخرى، الأطراف المعنية بالعملية السياسية على الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها من أجل استقرار المنطقة".

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شوف تيفي المغرب سفير الغيني مخطط الحكم الذاتي المعايير الدولية

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