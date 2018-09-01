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غدا الأربعاء انعقاد المجلس الوزاري والحكومي لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 09:19 غدا الأربعاء انعقاد المجلس الوزاري والحكومي لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية | بوليتيك
غدا الأربعاء انعقاد المجلس الوزاري والحكومي لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية
من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غدا الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، بمشاركة مستشاري الملك ووزراء الحكومة، لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية 2019.

شوف تيفي

من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غدا الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، بمشاركة مستشاري الملك ووزراء الحكومة، لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية 2019.

وقبل المجلس الوزاري سينعقد مجلس للحكومة تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صباح الأربعاء، لمناقشة "الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019"، إضافة إلى سن مرسوم يكرس اهتماما أساسيا بالشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعليم، الصحة، التوظيف، والمقاولات المتوسطة والصغيرة.


كما سيناقش المجلس، اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003، وكذا اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، بالإضافة إلى اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

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