 بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم ﻿
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بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 08:21 بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم | نت 2.0
بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم
تسعى شركة غوغل الأمريكية إلى إغلاق خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة بها ''غوغل بلوس''، بسبب قلة استخدامها واكتشاف ثغرة في مارس العام الماضي أدت إلى تسريب بيانات حوالي نصف مليون مستخدم.

شوف تيفي

 تسعى شركة غوغل الأمريكية إلى إغلاق خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "غوغل بلوس"، بسبب قلة استخدامها واكتشاف ثغرة في مارس العام الماضي أدت إلى تسريب بيانات حوالي نصف مليون مستخدم.

 وأضافت شركة غوغل أن خدمة غوغل بلوس قليلة الاستخدام والإقبال حاليا 90 بالمئة من دورات مستخدميها أقل من خمس ثوان"، مؤكدة أنها ستغلق "غوغل بلوس" في الشهور القادمة بعد 7 سنوات من إطلاقها كموقع للتواصل الاجتماعي للعلامة التجارية الخاصة بها، ويأتي إغلاق هذه الخدمة بسبب ثغرة اكتشفت في العام الماضي، لكن الشركة لم تعترف بها إلا يوم أمس الإثنين.

هذا وكشفت غوغل أن الخلل في إحدى "واجهات برمجة التطبيقات للأشخاص" أدى إلى تسريب بيانات شخصية للعديد من المستخدمين إلى مطوري الطرف الثالث، بما في ذلك معلومات عن مهنهم وجنسهم وعمرهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

‫شوف تيفي

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