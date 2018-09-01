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مؤلم.. مصرع شاب غرقاً بوادي درعة ضواحي طانطان

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 08:08 مؤلم.. مصرع شاب غرقاً بوادي درعة ضواحي طانطان | حوادث و حقوق
مؤلم.. مصرع شاب غرقاً بوادي درعة ضواحي طانطان
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه غرقاً، مساء يوم أمس الإثنين، بوادي درعة ضواحي مدينة طانطان.

شــوف تيفي: طانطان

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه غرقاً، مساء يوم أمس الإثنين، بوادي درعة ضواحي مدينة طانطان.

وحسب مصادرنا، فإن الشاب ذهب للسباحة بالوادي المذكور، إلا أنه تعرض للغرق بشكل مفاجئ بعدما جرفته مياه الوادي، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت المياه حيث كان يشتغل قيد حياته عامل بإحدى المخبزات الكائنة بمدينة طانطان

وأوضحت ذات المصادر، أنه وفور علمها، حلت عناصرالدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الهالك من طرف الغواصين، ونقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت السلطات الأمنية تحقيق في الحادث للكشف عن ظروف وملابسات الغرق.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طانطان شاب في مقتبل العمر الغرق وادي درعة انتشال الجثة

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