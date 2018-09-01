 ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب | اقتصاد

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب

غواتيمالا تؤكد أن حل نزاع الصحراء المغربية ضروري لضمان الاستقرار والأمن والاندماج في المنطقة المغاربية | بوليتيك

غواتيمالا تؤكد أن حل نزاع الصحراء المغربية ضروري لضمان الاستقرار والأمن والاندماج في المنطقة

جمعية بيئية تحذر من تردي الأوضاع البيئية بأحد السوالم | مجتمع

جمعية بيئية تحذر من تردي الأوضاع البيئية بأحد السوالم

البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين | مجتمع

البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة | اقتصاد

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة

الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال | دولي

الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال

عناصر الأمن بالقنيطرة تلقي القبض على مروج الإيكستا من النوع الخطير | حوادث و حقوق

عناصر الأمن بالقنيطرة تلقي القبض على مروج الإيكستا من النوع الخطير

حملات تمشيطية لعناصر المركز البيئي للدرك الملكي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص نواحي إقليم الداخلة | مجتمع

حملات تمشيطية لعناصر المركز البيئي للدرك الملكي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص نواحي إقليم الداخلة

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا | اقتصاد

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 03:41 ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب | اقتصاد
ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب
أفادت دراسة نشرت يومه الاثنين، أن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي سجل ارتفاعا كبيرا منذ 2015، خصوصا بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.

شوف تيفي و.م.ع

أفادت دراسة نشرت يومه الاثنين، أن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي سجل ارتفاعا كبيرا منذ 2015، خصوصا بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، أن عدد عمليات الإبعاد إلى المغرب قد ارتفع من 61 في 2015 الى 634 في 2017. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، أبعد حتى الآن 476 شخصا.

ويشدد التقرير على ''تقدم كبير على صعيد تحديد هويات الأشخاص الذين أرغموا على الأرجح على مغادرة البلاد''، إذ باتت تتوافر لبلدان المغرب إمكانية تحديد هويات رعاياها ''على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية''، موضحا أن ذلك ''أدى إلى زيادة كبيرة لعدد عمليات التحقق من الهوية''.

وكانت الحكومة الألمانية اتخذت في يوليو الماضي إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها ''بلدانا آمنة''، حيث يتسم الموضوع بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال ينحدرون من شمال إفريقيا.

وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، إدراج بلدان المغرب العربي في هذه اللائحة للبلدان الآمنة، بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليي الجنس وحالات التعذيب التي تحصى فيها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي شمال افريقيا المانيا الهجرة المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة | اقتصاد

مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا | اقتصاد

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا

مندوبية الحليمي تتوقع نمو نفقات الاستهلاك للأسر بـ5.3 في المائة | اقتصاد

مندوبية الحليمي تتوقع نمو نفقات الاستهلاك للأسر بـ5.3 في المائة

الإعلان رسميا عن تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا | اقتصاد

الإعلان رسميا عن تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم و بوجه مكشوف كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا | حالة خاصة
منذ 3 ساعات

صادم و بوجه مكشوف '' كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا ''

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة | خارج البلاطو

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور | خارج البلاطو

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء | حالة خاصة

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب | اقتصاد
منذ 44 دقيقة

ارتفاع كبير لعمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب

غواتيمالا تؤكد أن حل نزاع الصحراء المغربية ضروري لضمان الاستقرار والأمن والاندماج في المنطقة المغاربية | بوليتيك

غواتيمالا تؤكد أن حل نزاع الصحراء المغربية ضروري لضمان الاستقرار والأمن والاندماج في المنطقة

جمعية بيئية تحذر من تردي الأوضاع البيئية بأحد السوالم | مجتمع

جمعية بيئية تحذر من تردي الأوضاع البيئية بأحد السوالم

البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين | مجتمع

البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.