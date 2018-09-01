جمعية بيئية تحذر من تردي الأوضاع البيئية بأحد السوالم ﻿

أعلنت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل عن تضامنها اللا مشروط مع ساكنة حد السوالم بعد الدخان الكثيف والملوث وذو رائحة كريهة، الذي صار يقلق راحة بال الساكنة، ويلحق أضرارا وخيمة بصحة الأطفال

شوف تيفي

أعلنت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل عن تضامنها اللا مشروط مع ساكنة حد السوالم بعد الدخان الكثيف والملوث وذو رائحة كريهة، الذي صار يقلق راحة بال الساكنة، ويلحق أضرارا وخيمة بصحة الأطفال والمسنين.

ودعا المكتب المديري للجمعية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول للمياه الراكدة في الأودية والأنهار المغلقة.

كما دقت الجمعية ناقوس الخطر ودعت المصالح المعنية إلى العمل على الحفاظ على الثروة الرملية الشاطئية التي تمثل فقط 370 كلم من أصل الطول الساحلي للمملكة البالغ 3500 كلم، والضرب على يد كل من سولت له نفسه نهب وسرقة رمال الشواطئ ورمال الكثبان. وتطبيق الفصول القانونية التي جاء بها المشرع في هذا الباب.