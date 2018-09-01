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البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 03:24 البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين | مجتمع
البحرية الملكية تنقذ 615 مرشحا للهجرة السرية خلال يومين
أنقذت البحرية الملكية المغربية، ما مجموعه 615 مرشحا للهجرة غير الشرعية، خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية، على مدى اليومين الماضيين.

شوف تيفي

أنقذت البحرية الملكية المغربية، ما مجموعه 615 مرشحا للهجرة غير الشرعية، خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية، على مدى اليومين الماضيين.

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت المساعدة، يومي السبت والأحد، بعرض سواحل المتوسط، لـ 31 مركبا مطاطيا كانت تواجه صعوبات، وعلى متنها 615 مرشحا للهجرة السرية نقلوا جميعهم سالمين إلى الموانئ المغربية.

وكشف بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن ''وحدات البحرية الملكية العاملة بالمتوسط قدمت المساعدة، خلال يومي 06 و07 أكتوبر الجاري، لـ 31 مركبا مطاطيا من مختلف الفئات كانت تواجه صعوبات. وكانت هذه المراكب تقل 615 مرشحا للهجرة السرية''.

وأشار البلاغ إلى أن جميع المرشحين للهجرة السرية نقلوا سالمين إلى الموانئ المغربية، وأن عددا من المراكب التي كانت تقلهم غرقت بسبب وضعيتها المتهالكة.

وخلفت محاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط أكثر من 1700 ضحية بين غريق ومفقود منذ بداية العام، بينهم 362 ضحية في السواحل الإسبانية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

كما أكدت السلطات الأمنية أنها منعت أكثر من خمسين ألف محاولة عبور منذ بداية 2018 وتدعو الأوروبيين إلى مساعدتها لمواجهة تدفق المهاجرين

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