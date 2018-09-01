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مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 02:51 مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة | اقتصاد
مسؤول بحريني يعرب عن تطلع بلاده للانفتاح على السوق المغربية في مجال السياحة
أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، اليوم الاثنين بالمنامة، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات مع المغرب في كافة المجالات، لاسيما

شوف تيفي:

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، اليوم الاثنين بالمنامة، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات مع المغرب في كافة المجالات، لاسيما في قطاع السياحة.

وأوضح المسؤول البحريني، خلال لقاء مع سفير المغرب بالبحرين أحمد رشيد خطابي، أن التعاون بين المغرب والبحرين في قطاع السياحة، يشكل أبرز الركائز في استراتيجية الهيئة الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني، وأحد الأهداف التي ترتكز على اعتماد المبادرات السياحية التي تعود بالنفع على كلا البلدين.

وأشاد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بالدورات التكوينية التي أشرف عليها أطر وصناع مغاربة في مملكة البحرين في إطار البرنامج التنفيذي في مجال الصناعات التقليدية المبرم بين البلدين في شتنبر 2016 ، مرحبا ، في هذا الصدد، بمشاركة مؤسسة '' دار الصانع '' في معرض البحرين الدولي (شهر يناير 2019 ).

كما استعرض المسؤول البحريني مع السفير المغربي خطابي استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مجال تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والرامية إلى تطوير القطاع السياحي المحلي في ظل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

من جهته، أبرز رشيد خطابي أن مباحثاته مع المسؤول البحريني تناولت، أساسا، المقترحات العملية لتعزيز التبادل السياحي في ضوء تشغيل خط مباشر لشركة ''طيران الخليج'' بين المغرب والبحرين، وكذا تقييم البرنامج التنفيذي في مجال الصناعات التقليدية.

وأضاف الخطابي أن نجاح الأسبوع المغربي - البحريني المشترك للصناعة التقليدية الذي نظم في شتنبر 2016 بالمنامة يعد عاملا مشجعا ومحفزا لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال بين البلدين، وتجربة مشجعة لتطوير الخطط الوطنية المغربية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر مصدرا هاما لخلق فرص الشغل والمحافظة على الموروث الوطني.

كما استعرض الجانبان، سبل تنويع أشكال التعاون في مجال الصناعة التقليدية، لاسيما في ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والمهارات والتأهيل المهني للحرفيين الشباب وترويج المنتوجات التقليدية المغربية في السوق البحريني والخليجي.

 

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