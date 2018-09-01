 الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال ﻿
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الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 02:45 الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال | دولي
الأمن الإسباني يلقي القبض على شاب مغربي بتهمة شراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو بالاحتيال
قامت الشرطة الإسبانية بإلقاء القبض يوم أمس الأحد، على شاب مغربي، يبلغ من العمر 25 عاما، بمنطقة طريفة بتهمة الاحتيال.

شوف تيفي:

قامت الشرطة الإسبانية بإلقاء القبض يوم أمس الأحد، على شاب مغربي، يبلغ من العمر 25 عاما، بمنطقة طريفة بتهمة الاحتيال.

ووفقا لما أوردته وكالة ''إيفي'' الإسبانية، فقد قام المتهم بشراء مشتريات تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو من متاجر بمالقا وماربيلا باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة.

وأكد ذات المصدر أنه تم إلقاء القبض على المتهم عند محاولته السفر إلى المغرب.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهم استخدم تقنية مخصصة للاحتيال تسمى “Pishing” والتي تعمل على إرسال كمية كبيرة من الرسائل البريدية وتنتحل شخصية صاحب بطاقة الائتمان وتطلب، لأسباب أمنية، تأكيده على بيانات البطاقة، وبهذه الطريقة حصل المتهم على المعلومات الشخصية ورقم البطاقة والرقم السري للعملاء التي يحصل عليها عبر رابط من ثم يحصل على نظام افتراضي للدفع عبر الهواتف المحمولة.

 

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شوف تيفي المغرب الأمن إسبانيا القبض شاب تهمة شراء أورو الاحتيال

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