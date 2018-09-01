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حملات تمشيطية لعناصر المركز البيئي للدرك الملكي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص نواحي إقليم الداخلة

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 02:31 حملات تمشيطية لعناصر المركز البيئي للدرك الملكي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص نواحي إقليم الداخلة | مجتمع
حملات تمشيطية لعناصر المركز البيئي للدرك الملكي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص نواحي إقليم الداخلة
تمكنت عناصر المركز البيئي للدرك الملكي من تفكيك شبكة لها ورشة لصناعة ماء الحياة ''الماحيا'' قرابة ضيعة فلاحية أدرار نواحي كليبة الجديان بإقليم الداخلة.

شوف تيفي

تمكنت عناصر المركز البيئي للدرك الملكي من تفكيك شبكة لها ورشة لصناعة ماء الحياة ''الماحيا'' قرابة ضيعة فلاحية أدرار نواحي كليبة الجديان بإقليم الداخلة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن تفكيك الشبكة أسفر عن اعتقال شخصين وحجز 200 لتر من ماء الحياة جاهزة للتسويق بقيمة 100 درهم للتر الواحد.

وأوضح ذات المصدر أنه تم حرق كمية اللترات التي تم حجزها في عين المكان بتعليمات من المحكمة وحجز مجموعة من المعدات .

وكشف مصدرنا أنه في طريق العودة وبمحض الصدفة تم العثور على ورشة كبيرة على شكل قاعة مغطاة لحجب رؤية الطائرات وبداخلها قاربان جاهزان للنقل لقرية الصيد لاسركا، مضيفا أنه تم اعتقال شخصين (نجارين ) حاولا الفرار بعد مباغتة عناصر الدرك لهما.

وأتناء تمشيط المنطقة من طرف عناصر الدرك البيئي وفي مكان قريب من هذه الورشة بـ ''احد لكراير'' تم العثور على سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان بدون ألواح ترقيم مجهولة الهوية مغطاة بشكل جيد باستعمال غطاء السيارة (باش) وبعض غصون الأعشاب.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حملات تمشيطية عناصر المركز البيئي الدرك الملكي اعتقال إقليم الداخلة

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