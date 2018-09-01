أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض ﻿

أوقفت مصالح الأمن بأيت ملول يومه الإثنين 08 أكتوبر 2018، شخصين قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة روعا ساكنة حي ''أزرو'' منذ مدة طويلة، إثر تنفيذهما لمجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت مصالح الأمن بأيت ملول يومه الإثنين 08 أكتوبر 2018، شخصين قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة روعا ساكنة حي ''أزرو'' منذ مدة طويلة، إثر تنفيذهما لمجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر خاصة فالمشتبه بهما كانا يقدمان على سرقة المواطنين بأحد الأماكن الخالية الواقعة بحي أزرو، إذ يعمدا إلى التربص بالمكان في الساعات التي تخرج فيها ساكنة الحي للذهاب لعملهم، ليكون الجانحان بالمرصاد لهم في مسارهم نحو مقرات عملهم، ويقوما بسلبهم كل ما بحوزتهم من ممتلكات وحاجيات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، واستمر الحال على نفس المنوال لمدة طويلة وتوالت الشكايات على المصالح الأمنية.

وبناء على هذه الشكايات المستمرة، باشرت مصالح الأمن بمفوضية أيت ملول تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت بتوقيفهما، ومكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز هواتف نقالة متحصلة من الأفعال الإجرامية للمعنيين وأسلحة بيضاء، علاوة على أقمشة كانا يستعملانها لإخفاء ملامحهما.

وأحيل الموقوفان على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول المنسوب لهما في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.