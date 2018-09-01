ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي ﻿

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في برشلونة اليوم الاثنين إن الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي وللتوافق.

شوف تيفي

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في برشلونة اليوم الاثنين إن الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي وللتوافق.

وأكد بوريطة الذي شارك في الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد تحت شعار " لنبني جميعا مستقبل التعاون الإقليمي "، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الإثنين، أن المهمة التقنية للاتحاد " لم تعد في صالحه".

وأوضح الوزير أن هذه المهمة التقنية للاتحاد " إذا كانت قد وضعت من أجل حمايته من بعض الطوارئ والمستجدات السياسية فقد انتهى به الأمر بعد عشر سنوات من إنشائه إلى منظمة تتطور على هامش أولويات أعضائها " مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط مدعو إلى " القطع مع عمى الألوان " لأنه ببساطة لا يمكنه أن " يظل أعمى وفي نفس الوقت مصاب بالصم والبكم " أمام قضايا ومواضيع الساعة والتحديات التي تواجه المنطقة .

وأكد ناصر بوريطة أن التضامن يجب أن يعود مجددا إلى مكانته في قلب المشروع الأورو متوسطي، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى الانكباب على المقاربة وعلى المنهج وكذا الرؤية التي يجب اعتمادها من أجل بناء وصيانة فضاء موحد ومتسامح ومتعايش بالإضافة إلى توفير كل الوسائل والشروط الضرورية لرفع التحديات المشتركة .

وقال إنه يجب " تعديل وإعادة تأهيل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على ضوء كل هذا حتى تتناسب وتتلاءم مع المشروع المتوسطي الذي نرغب في تحقيقه " .

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن الأمانة العامة للاتحاد " مطالبة بأن تجسد المسؤولية المشتركة وتنفذ القرار المشترك وأن تقوم على الخصوص بتعبئة الموارد المالية الضرورية بشراكة مع المفوضية الأوربية والبنك الأوربي للاستثمار وغيره من مؤسسات وهيئات التمويل الإقليمية والدولية " .

وبعد أن ذكر بأن عقيدة الاتحاد من أجل المتوسط هي " الوحدة " أكد بوريطة أن الاتحاد مدعو إلى أن " يجسد هذه الوحدة في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبشرية وبشكل شمولي " .

وأوضح أن نموذج الاتحاد من أجل المتوسط يجب أن يتطور وفقا لهذه العقيدة مضيفا أن المسلسل الأورومتوسطي " لا يجب أن يكون إما سياسيا أو تقنيا وإنما أن يكون كليهما في نفس الوقت " طالما أن الهدف هو تحقيق شراكة عميقة وعملية بين الشمال والجنوب تكون لها القدرة على دعم ومساعدة هذا الفضاء في الخروج من الأزمة .