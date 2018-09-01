 ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا | اقتصاد

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا

مرة أخرى إنريكي إيغليسياس وريدوان بالمغرب | ثقافة و فنون

مرة أخرى إنريكي إيغليسياس وريدوان بالمغرب

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض

إيقاف شاب ثلاثيني اعترض الموكب الملكي بمدينة مراكش | مجتمع

إيقاف شاب ثلاثيني اعترض الموكب الملكي بمدينة مراكش

ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي | بوليتيك

ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي

السينما المغربية تتألق في مهرجان الإسكندرية | ثقافة و فنون

السينما المغربية تتألق في مهرجان الإسكندرية

شاب عشريني يتلقى طعنات خطيرة على مستوى العنق من طرف مجهولين بمنطقة درب السلطان الفداء | حوادث و حقوق

شاب عشريني يتلقى طعنات خطيرة على مستوى العنق من طرف مجهولين بمنطقة درب السلطان الفداء

المغرب يؤكد خلال المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني بيريفان على ضرورة مضاعفة أنشطة التعاون بين بلدان الفضاء الفرنكوفوني | بوليتيك

المغرب يؤكد خلال المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني بيريفان على ضرورة مضاعفة أنشطة التعاون بين بلدان

لاميج تستنكر أوضاع الشباب المغربي وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة | بوليتيك

''لاميج '' تستنكر أوضاع الشباب المغربي وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اهتمام جدي بقضايا

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 01:18 ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي | بوليتيك
ناصر بوريطة : الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي
قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في برشلونة اليوم الاثنين إن الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي وللتوافق.

شوف تيفي

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في برشلونة اليوم الاثنين إن الاتحاد من أجل المتوسط يحتاج إلى إعادة تأهيله كإطار للحوار السياسي وللتوافق.

وأكد بوريطة الذي شارك في الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد تحت شعار " لنبني جميعا مستقبل التعاون الإقليمي "، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الإثنين، أن المهمة التقنية للاتحاد " لم تعد في صالحه".

وأوضح الوزير أن هذه المهمة التقنية للاتحاد " إذا كانت قد وضعت من أجل حمايته من بعض الطوارئ والمستجدات السياسية فقد انتهى به الأمر بعد عشر سنوات من إنشائه إلى منظمة تتطور على هامش أولويات أعضائها " مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط مدعو إلى " القطع مع عمى الألوان " لأنه ببساطة لا يمكنه أن " يظل أعمى وفي نفس الوقت مصاب بالصم والبكم " أمام قضايا ومواضيع الساعة والتحديات التي تواجه المنطقة .

وأكد ناصر بوريطة أن التضامن يجب أن يعود مجددا إلى مكانته في قلب المشروع الأورو متوسطي، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى الانكباب على المقاربة وعلى المنهج وكذا الرؤية التي يجب اعتمادها من أجل بناء وصيانة فضاء موحد ومتسامح ومتعايش بالإضافة إلى توفير كل الوسائل والشروط الضرورية لرفع التحديات المشتركة .

وقال إنه يجب " تعديل وإعادة تأهيل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على ضوء كل هذا حتى تتناسب وتتلاءم مع المشروع المتوسطي الذي نرغب في تحقيقه " .

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن الأمانة العامة للاتحاد " مطالبة بأن تجسد المسؤولية المشتركة وتنفذ القرار المشترك وأن تقوم على الخصوص بتعبئة الموارد المالية الضرورية بشراكة مع المفوضية الأوربية والبنك الأوربي للاستثمار وغيره من مؤسسات وهيئات التمويل الإقليمية والدولية " .

وبعد أن ذكر بأن عقيدة الاتحاد من أجل المتوسط هي " الوحدة " أكد بوريطة أن الاتحاد مدعو إلى أن " يجسد هذه الوحدة في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبشرية وبشكل شمولي " .

وأوضح أن نموذج الاتحاد من أجل المتوسط يجب أن يتطور وفقا لهذه العقيدة مضيفا أن المسلسل الأورومتوسطي " لا يجب أن يكون إما سياسيا أو تقنيا وإنما أن يكون كليهما في نفس الوقت " طالما أن الهدف هو تحقيق شراكة عميقة وعملية بين الشمال والجنوب تكون لها القدرة على دعم ومساعدة هذا الفضاء في الخروج من الأزمة .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ناصر بوريطة الاتحاد من أجل المتوسط إعادة تأهيل إطار الحوار السياسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب يؤكد خلال المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني بيريفان على ضرورة مضاعفة أنشطة التعاون بين بلدان الفضاء الفرنكوفوني | بوليتيك

المغرب يؤكد خلال المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني بيريفان على ضرورة مضاعفة أنشطة التعاون بين بلدان الفضاء الفرنكوفوني

لاميج تستنكر أوضاع الشباب المغربي وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة | بوليتيك

''لاميج '' تستنكر أوضاع الشباب المغربي وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة

النقابات التعليمية تنجح في إقناع وزارة أمزازي بمطالبها | بوليتيك

النقابات التعليمية تنجح في إقناع وزارة أمزازي بمطالبها

البيجديون يتنصلون من إتفاقية موقعة أمام الملك‎ | بوليتيك

البيجديون يتنصلون من إتفاقية موقعة أمام الملك‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم و بوجه مكشوف كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا | حالة خاصة
منذ 52 دقيقة

صادم و بوجه مكشوف '' كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا ''

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة | خارج البلاطو

بالفيديو...منتخبو جهة سوس يفتحون النار على سياسة رئيس الحكومة

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور | خارج البلاطو

هذا ما قاله لاعبو الوداد بعد الفوز على أولمبيك آسفي بدونور

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء | حالة خاصة

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا | اقتصاد
منذ 27 دقيقة

المعهد الوطني للصحة يطلق أول تكوين في تحليل الخلايا بإفريقيا

مرة أخرى إنريكي إيغليسياس وريدوان بالمغرب | ثقافة و فنون

مرة أخرى إنريكي إيغليسياس وريدوان بالمغرب

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

أمن أيت ملول يضع حدا لمجرمين قاصرين روعا المواطنين وسرقة حاجياتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض

إيقاف شاب ثلاثيني اعترض الموكب الملكي بمدينة مراكش | مجتمع

إيقاف شاب ثلاثيني اعترض الموكب الملكي بمدينة مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.