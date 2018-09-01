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السينما المغربية تتألق في مهرجان الإسكندرية

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 01:13 السينما المغربية تتألق في مهرجان الإسكندرية | ثقافة و فنون
السينما المغربية تتألق في مهرجان الإسكندرية
توجت السينما المغربية بأربعة جوائز في فعاليات مهرجان الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، في نسخته الـ34.

شوف تيفي

توجت السينما المغربية بأربعة جوائز في فعاليات مهرجان الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، في نسخته الـ34.

وأعلنت لجان تحكيم مسابقات المهرجان، خلال حفل الاختتام، الذي أقيم مساء يومه الإثنين، بمكتبة الإسكندرية، عن فوز شريط "صمت الفراشات" للمخرج حميد باسكيط بجائزة العمل الأول لمسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة، وشريط "كيليكيس..دوار البوم" للمخرج عز العرب العلوي بجائزة "القدس" لأفضل إنجاز فني، مع تنويه خاص لتصميم الديكور، ضمن مسابقة الأفلام الدولية الروائية الطويلة.

ونالت السينمائية سعيدة باعدي جائزة أحسن ممثلة عن دورها في شريط "صمت الفراشات" وشريط "ولولة الروح" لعبد الإله الجوهري وذلك مناصفة مع الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن دورها في الشريط السوري "روز".

كما أحرز الكاتب والسيناريست عثمان أشقرا جائزة أحسن سيناريو في فيلم "ولولة الروح" ضمن مسابقة الأشرطة العربية الطويلة.

ونال جائزة أحسن فيلم في مسابقة الأفلام العربية الطويلة شريط "دمشق حلب" للمخرج السوري باسل الخطيب، في حين فاز بجائزة التمثيل، الفنان السوري دريد لحام عن دوره في ذات الشريط.

وشاركت السينما المغربية في هذا الموعد السينمائي، الذي حمل اسم الفنانة المصرية نادية لطفي بأربعة اشرطة طويلة. ويتعلق الأمر ب"كليكس دوار البوم" لعز العرب العلوي و"كلام صحرا" لداوود اولاد السيد"، و"ولولة الروح" لعبد الإله الجوهري و"صمت الفراشات" لحميد باسكيط.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في عضويتها، الشاعرة والممثلة المغربية مجيدة بن كيران، في حين ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأشرطة القصيرة المخرجة المغربية خولة اسباب بن عمر.

وكان المهرجان قد كرم في حفل افتتاحه الممثلة السينمائية المغربية فاطمة هراندي الشهيرة بـ"راوية" تقديرا لمسيرتها الفنية الغنية وإسهاماتها في تطوير السينما المغربية.

 

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